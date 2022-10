Maxim Put zet Sporting Kampenhout tegen Zwarte Leeuw op weg naar eerste driepunter in nationale: “Ideale reactie na zure uitnederlaag”

Geel-blauw liet er vanmiddag in eigen huis geen gras over groeien, want na amper zes minuten wedstrijd stond de 1-0 al op het scorebord. “Die snelle voorsprong was heel welgekomen, want we wilden koste wat kost op de afspraak zijn tegen Zwarte Leeuw om die aansluiting met de buik van het klassement te kunnen maken”, reageert de maker van de 1-0. “Die zure nederlaag van vorig weekend in Wijgmaal is toch nog enkele dagen in onze hoofden blijven hangen. Maar onze reactie mocht er denk ik wel zijn, als je weet dat we voor de rust eigenlijk al tot 3-0 konden uitlopen. We misten evenwel een penalty en dan was er nog een bal die ik breed legde zonder vervolg. Op dat moment voelde ik even het scenario van Wijgmaal opdoemen. Misschien had het deels ook daarmee te maken dat we voor die tweede goal zijn blijven gaan na de pauze. Uiteindelijk liepen we dan tot 3-0 uit, alleen spijtig nog van die tegengoal in de slotfase.”

Wennen aan nationale

Geen clean sheet dus, maar wel de deugddoende zege die Kampenhout meteen een sprongetje doet maken in het klassement. “We stijgen nu naar een gedeelde elfde plaats en dat maakt toch meteen een wereld van verschil”, weet de aanvaller. “Stapje per stapje willen we ons in die veilige linkerkolom gaan nestelen en daar horen we mijns inziens ook wel thuis. Buiten tegen Houtvenne hebben we iedere keer meegedaan voor de volle buit, alleen acteerden we zowel in de zestien van de tegenstander als in onze eigen zestien niet efficiënt genoeg om effectief die punten op zak te steken. Dat heeft toch met het hogere niveau in derde nationale te maken waar we met z’n allen nog aan moeten wennen. Ik had er al eerder met Houtvenne gespeeld en wist dat in nationale naast kwaliteit ook mentaliteit en inzet van cruciaal belang zijn. En zoiets vraagt gewoon een andere focus in vergelijking met het voetbal in provinciale.

Twee doelpunten

In eerste deed Put liefst achttien keer de netten trillen en dit seizoen zit hij met vandaag bij aan twee stuks in totaal. “Ik heb er een aantal matchen op moeten wachten omdat het niet echt meezat bij de afwerking”, pikt hij in. “Maar in Wijgmaal brak ik dan de ban, dus ik ben wel blij dat die nul nu van het bord is. Ik speelde tegen Zwarte Leeuw wel iets meer vanaf de flank in een 4-3-3 om vooral achterin meer zekerheid in te bouwen. Maar goed, die focus richting doel is er nog steeds, ik probeer alleszins niet te veel tegen de zijlijn post te vatten (knipoogt).”

Lees ook: meer voetbal derde nationale B