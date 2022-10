Maxim Nys (KSK Heist) gaat mee kopje onder tegen Olympic Charleroi: “We mogen kritisch zijn op onze prestatie: het kan en mag beter”

De 90-jarige moeder van voorzitter Jan Scheirs, mevrouw Angèle Lambrechts, mocht de aftrap geven, maar veel geluk heeft dat KSK Heist niet opgebracht. Heist was zaterdag zichzelf niet tegen Olympic Charleroi en ging - verrassend en onverwacht na de prestaties van de voorbije weken - met 1-3 kopje onder. Heist begon nochtans prima met een doelpunt van Sabhaoui in de 4de minuut, maar die sterke start kreeg geen vervolg.

Met Lemti, Augustynen, Diedhiou en Peers miste Heist vier basisspelers, maar een excuus mag dat niet zijn. “Dat zijn natuurlijk stuk voor stuk spelers die we hadden kunnen gebruiken”, weet coach Jo Christiaens. “Maar dat is geen excuus. Er is meer dan voldoende talent en kwaliteit aanwezig om dit op te vangen. Ik weet dat mijn spelers beter kunnen dan wat ze vanavond hebben laten zien.”

Er was pech mee gemoeid, met twee ballen tegen het doelhout en een niet gevalideerd doelpunt van Absisan, omdat er voorafgaandelijk al gefloten was voor handspel. “Daar wil ik niet ter veel op ingaan”, aldus nog de coach. “We hebben van onszelf verloren. Alles begint met wat je zelf doet of niet doet. Ondanks dat vroege doelpunt zijn we té slap aan de wedstrijd begonnen. We hebben veel te weinig kwaliteit getoond, te vaak balverlies geleden, veel slechte ballen verstuurd. Ons herpakken, onszelf naar een hoger niveau tillen was in deze wedstrijd heel moeilijk.”

Luttele seconden voor het laatste fluitsignaal moest dan ook Maxim Nys nog naar de kant. “Ja, ik kwam in botsing met Kobe en voelde een licht krakje in de buikspieren”, aldus de linksback van Heist. “Het belette me vlot te bewegen en ben al voor het laatste fluitsignaal van het veld gestpt. Ik denk dat er een echo zit aan te komen de komende dagen. Pas dan zullen we meer weten wat er aan de hand is. Hopelijk is het niet te ernstig.”

Over de wedstrijd dan... een non-match van KSK Heist? “Een beetje toch, hé. We mogen kritisch zijn op onze eigen prestatie. Die was niet slecht, maar het kan beter. We moeten scherper en agressiever zijn in balverlies, in balbezit, in de combinaties. We zaten in een goede flow, de automatismen zijn er, we hebben ons spelsysteem onder de knie. Dan moet je dit Olympic Charleroi collectief kunnen vastzetten. Nu is door deze nederlaag onze reeks doorbroken en dat is jammer.”

Die vele blessures helpen de ploeg natuurlijk ook niet vooruit, hé. “Klopt. Hoe fitter de kern, hoe sterker de onderlinge concurrentie. Hopelijk recupereren we volgende week enkele pionnen, en hopelijk raak ik tegen dan ook fit. Want dat zullen we nog moeten afwachten”.

KSK Heist - Olympic Charleroi 1-3

KSK Heist: Fré Van Aerschot, Wijns, Nys, Absisan (66' Carrasco), Sabhaoui, Benhamou (66' Orye), Lemmens, Troonbeeckx (85' Jannes), Vande Cauter, Ulenaers (46' Colman), Sam Van Aerschot.

Olympic Charleroi: Moriconi, Felix, Maisonneuve, Dahmane, Delbergue (85' Vanderbecq), Lioka Lima, Hassaini (65' Ouali), Hadj-Moussa, Kouri (77' Kahya), Ito Singa (77' Saïdane), Guedj.

Doelpunten: 4' Sabhaoui (1-0), 10' Hadj-Moussa (1-1), 60' Dahmane (1-2), 79' Ouali (1-3).

Geel: Sabhaoui, Sam Van Aerschot, Delbergue, Ito Singa.