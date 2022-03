Maxim Nys en Heist hebben weinig moeite met hekkensluiter La Louvière (3-1): “Lang geleden dat ik nog eens kon scoren”

Atletiek Michael Somers eervol dertiende in WK-finale 3000m : “In zo’n sterk deelnemers­veld is dit mijn plaats”

Tijdens het WK indoor in Belgrado is Michael Somers (27) zondagmiddag dertiende geworden in de finale van de 3000m. De Lintenaar liep in een zeer sterk deelnemersveld volledig naar zijn mogelijkheden en klokte af na 7.51.65. “Dit is echt wel mijn plaats in dit veld en ik keer met een zeer tevreden gevoel terug huiswaarts”, klinkt het.

13:27