Maxim Nonneman wint in Vollezele: “Hopelijk heb ik nu definitief afgerekend met die vervelende klierkoorts”

Wielrennen beloftenIn het tweede koersweekend van het nieuwe seizoen heeft Maxim Nonneman meteen al kunnen winnen. De belofte uit Denderhoutem won in Vollezele voor de Noor Arnes Daniel Smajkic en de plaatselijke favoriet Tom Timmermans. Nonneman behoorde tot de betere renners in de jeugdcategorieën, maar kon pas in zijn laatste jaar een eerste keer winnen als belofte.

Voor Maxim Nonneman is deze prille overwinning meer dan een opsteker. “Mijn laatste zege op de weg dateert van mijn eerste jaar bij de juniores. Nadien werd ik nog wel eens met Avia-Rudyco Belgisch kampioen in de ploegentijdrit. Bij de beloften lukte het in de eerste drie jaar niet om het hoogste podium te betreden. In mijn debuutjaar betaalde ik logischerwijze leergeld. In 2021 liep het medisch fout. In de zomer van dat jaar voelde ik me vermoeid. Ik dacht dat ik te weinig had getraind en zette dus een tandje bij. Dat was een volledig foutieve beslissing. Later bloedonderzoek toonde immers aan dat ik klierkoorts had opgelopen.”

“Klierkoorts is een merkwaardige ziekte. Sommigen voelen zich na enkele weken al beter, bij anderen kan het zeer lang duren. Dat was bij mij het geval. Pas vorige zomer voelde ik na het BK voor beloften beterschap. Stap voor stap moest ik geduldig opbouwen. Met dank aan trainer Ivan De Schamphelaere. Die heeft me daarbij zeer goed geholpen. Hopelijk heb ik nu definitief afgerekend met die vervelende klierkoorts.”

Perfect duo

In Vollezele maakte Maxim Nonneman mee de koers. “In de slotfase reed ik samen met de Noor Arnes Daniel Smajkic in de aanval. We waren aan elkaar gewaagd, ik had een prima compagnon aan hem. In de sprint kon ik hem vlot verslaan. Het was een lastige omloop. Naast de Congoberg waren er nog twee hellingen in het parcours opgenomen.”

“Vroeger zag men in mij een pure klimmer. Intussen ben ik wat geëvolueerd als renner. Ik weeg nu vijf tot zeven kilogram meer. Het gaat louter om spiermassa. Een zuivere rasklimmer ben ik niet echt, maar het mag wel nog stevig omhoog gaan. Het Waalse werk moet me zeker liggen. Zondag zet ik aan in de Omloop van het Waasland. In principe volgt een week later de Zuidkempense Pijl in Mol. Wat nadien komt, moet ik nog bespreken met mijn trainer.”

