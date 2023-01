Maxim Meert meteen twee jaar langer bij FC Lebbeke: “Ik krijg veel kansen en voel vertrouwen”

Vorig weekend leed FC Lebbeke een zware 0-4-thuisnederlaag tegen Diegem. Manager en coach hadden het toen over een gebrek aan mentaliteit. Trainer Tom De Cock zag één uitzondering: enkel Maxim Meert (19) haalde een goed niveau en won zijn duels. “Wat wil je dat ik daarop antwoord? Ik heb die uitspraak van de trainer ook gelezen in jullie krant. Uiteraard doet me dat plezier. Kan je anderzijds tevreden zijn, wanneer je met de ploeg 0-4 ten onder gaat? Dat lijkt me moeilijk. Ik besef dat we in Tongeren opnieuw voor een zware uitdaging staan. Het is een topclub in de reeks. Het is aan ons om sportief voor een antwoord te zorgen na het debacle tegen Diegem.”