Maxim Libert ondanks sterke invalbeurt met Menen onderuit tegen B-ploeg van Roeselare: “Te laks gepresteerd”

Voor Menen hoefde het zaterdag niet echt meer, aangezien de grensploeg al zeker was van de play-offs en zelfs de derde plaats niet meer in gevaar kon komen. Nog snel een paar punten pakken tegen een fel gehandicapt Roeselare en de grensploeg kon met een goed gevoel de play-offs induiken. Dat pakte eventjes anders uit, want een heel gemotiveerd Knack veegde een bleek Menen van het parket, de goede invalbeurt van Maxim Libert ten spijt. “Ik vond dat we te laks speelden”, is de hoofdaanvaller eerlijk in zijn analyse. “We misten ook de energie om een goed resultaat neer te zetten. Het werd een moeilijke avond, maar je mag ook niet vergeten dat we ook nog steeds Rotty missen en dat Bille ook geblesseerd aan de kant bleef.”

Goed op training

“Over het ploegresultaat kan ik niet tevreden zijn, maar ik beschouw deze match wel als een persoonlijke overwinning”, gaat Libert voort. “Ik heb toch getoond dat ik iets kan en dat voelt goed aan. Ik voelde de laatste weken al op training dat ik in de goede flow zat en het doet deugd dat dit zich ook vertaalde in een goede prestatie tegen Roeselare.”

“Eigenlijk had ik gedacht dat ik speelkansen zou krijgen tegen Achel, ik was verrast dat ik in Roeselare bijna twee sets in actie mocht komen. Hopelijk kan ik de ploeg in de play-offs nog meer diensten bewijzen”, geeft Libert nog mee. “Het zou tof zijn indien ik geregeld matchritme zou mogen opdoen en dat ik niet alleen gebruikt word om in te vallen aan de opslaglijn. Als ik een paar matchen zoals tegen Roeselare kan afwerken in de nacompetitie, dan zal ik heel content zijn.”

Play-offs

Voor Menen wacht nu een periode van vijf weken zonder officiële wedstrijd alvorens de play-offs aan te vatten. “Dat wordt misschien wat lang en we moeten opletten dat de sleur niet in het team zal sluipen. Maar het betekent wel dat we de nacompetitie goed kunnen voorbereiden. Geen excuses dus om slecht aan de play-offs te starten”, besluit Maxim Libert.