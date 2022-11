Maxim Larangé en SV Veurne pakken broodnodige driepunter tegen Jabbeke: “Veilige stek in de middenmoot tegen de winterstop”

“Jabbeke had weinig kansen, maar opende wel de score bij hun eerste goede mogelijkheid, toen wij bij een hoekschop de bal niet goed wisten weg te werken”, vertelt Maxim Larangé. “Wij lieten ons echter niet uit het lood slaan en voetbalden verder op ons elan. We stuurden Fieuw alleen af op de bezoekende doelman, maar hij werd foutief onderuit gehaald. De ref trok een rode kaart en Winnock scoorde de gelijkmaker op een vrije trap die uit die fase volgde. Na de pauze verliep het ondanks de numerieke meerderheid moeizaam. Jabbeke verweerde zich kranig, maar hun verzet zwakte af naargelang de match naar zijn einde liep. Op karakter en op wilskracht dwongen we hen in de fout, toen een van hun verdedigers een voorzet van Cambier in eigen doel devieerde. We hebben er hard voor moeten werken, maar we hebben de zege niet gestolen.”

Nodige ademruimte

Het is een welgekomen overwinning voor Veurne, dat de voorbije vijf weken slechts één puntje wist te pakken: een 1-1-gelijkspel tegen Oostnieuwkerke. Tegen WS Lauwe, Boezinge, Varsenare, en Waregem kon de kustploeg geen punten pakken. “Het was hoog tijd dat we nog eens de volle buit wisten binnen te halen”, vervolgt Larangé. “Het gunt ons de nodige ademruimte in het klassement, met vijf ploegen die we weten achter ons te laten. Wat er verkeerd liep in die periode? We betalen vooral nog wat leergeld in ons eerste seizoen in eerste provinciale, wat voor veel van onze spelers een nieuwe reeks is. De voorbije twee wedstrijden verloren we met het kleinste verschil, terwijl we evengoed een puntje konden pakken. Vooral op verplaatsing moeten we nog iets meer uit onze verf komen, want alle dertien punten die we totnogtoe verzamelden, pakten we op eigen veld.”