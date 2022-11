Maxim Goossens (Pelt) na winst in Diest: “Nu reeks neerzetten”

Voetbal Derde amateur BEsperanza Pelt heeft na tweeënhalve maand nog eens kunnen winnen. De Noord-Limburgers pakten een zuinige 0-1 zege op het veld van Diest. Dankzij de eerste driepunter sinds 17 september krijgt Pelt weer aansluiting op de ruime middenmoot. “De ontlading na de match was enorm. Logisch ook, we zijn hard blijven werken, maar de beloning bleef uit. Hopelijk zijn we nu vertrokken voor een reeks”, zegt Maxim Goossens.

Een mooi match was het niet, daar in Diest, maar daar liggen ze in Pelt niet wakker van. De eerste helft was duidelijk voor de bezoekers, met kansen voor Stankov en Lopes-Mendes, maar gescoord werd er niet. Vlak voor rust miste de thuisploeg zelfs de kans op voorsprong, maar de brilscore was de logische ruststand. Na de koffie leek Diest de match in handen te nemen en kwam Pelt een paar keer goed weg. Uiteindelijk was het de ingevallen Hendrikx die een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd maakte.

Erin blijven geloven

“Eindelijk, hé”, lacht Maxim Goossens. De Peltse kapitein is duidelijk opgelucht na de tweede zege van het seizoen. “We kregen loon naar werken. Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar we hebben ons deze keer niet laten verrassen. In deze fase van de competitie maakt het niet uit hoe je wint, de drie punten schrijven we achter onze naam. Dit is ook het resultaat van blijven geloven in onze kansen. Het klinkt misschien vreemd, maar we zijn ondanks de verloren punten altijd positief gebleven.”

Extra stel vleugels

Pelt telt dertien matchen twaalf punten, zes minder dan het nummer zes Schoonbeek-Beverst. De kloof met de middenmoot is dus niet erg groot. “Inderdaad. Hopelijk geeft deze overwinning ons een extra stel vleugels. We willen zo snel als mogelijk weg uit de kelder van het klassement. Gelukkig hebben we de minder goede resultaten altijd kunnen plaatsen, maar soms heb je gewoon een bevestiging nodig. We moeten nu alleen nog maar vooruit kijken.”

Volgend weekend krijgt Pelt het bezoek van leider Houtvenne. De uitgelezen kans om ook voor eigen publiek voor een eerste echte knaller van het seizoen te gaan.

