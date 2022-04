Maxim Deman debuteert onder de lat bij KV Kortrijk tegen Anderlecht: “Ik had graag de drie punten thuisgehouden”

KV Kortrijk ging gisterenavond met 2-3 de boot in tegen Anderlecht. De West-Vlamingen pakten zo een schamele 6 op 42 na Nieuwjaar. Nochtans verkochten de troepen van Karim Belhocine hun vel duur. Bij afwezigheid van sleutelspelers als D’Haene, Vandendriessche, Gueye, Radovanovic, Palaversa en Ilic had Anderlecht het knap lastig met KVK. Die mening is ook goalie Maxim Deman toegedaan. De amper twintigjarige Belg speelde zijn eerste wedstrijd op het hoogste niveau. “Ik ben blij met mijn debuut, maar ben toch ook teleurgesteld”, vertelt Deman.

“Ik had graag de drie punten thuisgehouden en dat zat er ook in. Volgens mij zijn er weinig mooiere wedstrijden om je debuut te maken. Maar een voetbalmatch, blijft een voetbalmatch. Ik speel altijd met dezelfde positieve ingesteldheid. Voor mij is een wedstrijd tegen Anderlecht even belangrijk als een beloftenpartij tegen pakweg Waasland-Beveren.”

Deman leek zich niks van de helse omstandigheden aan te trekken, maar na de wedstrijd gaf hij toe dat hij toch wat stress had. “Tuurlijk had ik stress, maar dat is ook normaal”, klinkt het. “Wat gezonde adrenaline kan geen kwaad. Toen ik de eerste keer een bal kon pakken, gaf dat wel een kick. Ik had een goede reflex in huis op een poging van El Hadj in de eerste helft en dat gaf me moraal voor de rest van de wedstrijd. We hebben ons getoond voor ons publiek, maar helaas is dat een beetje het verhaal van ons seizoen. We verdienden meer, maar blijven met lege handen achter.”

Student geschiedenis

Voor KVK zit het seizoen erop. De Kerels blijven wel nog eventjes trainen en er staan ook nog enkele oefenmatchen op de planning. “Ik vind het ergens wel jammer, maar nu kan ik mij volop focussen op mijn studie. Ik studeer geschiedenis aan de Kulak. Het is soms moeilijk om het te combineren met profvoetbal, maar het lukt wel.”

Jeugdproduct

Maxim Deman is een van de weinige jeugdproducten van Kortrijk die kan doorbreken. Enkel zijn goede vriend Brice Verkerken leek ook klaar om zijn profdebuut te maken, maar hij wordt dit jaar uitgeleend aan Eendracht Aalst. “Ik heb zelf nog in de staantribune gestaan. Dit is nu mijn zestiende jaar bij deze mooie club. Ik heb een logische verklaring waarom er zo weinig jeugdspelers doorbreken. “We liggen heel dicht van Brugge en de beste trekken naar daar. Ook Gent plukt veel spelers hier weg.”

Zijn vader Patrick Deman is keepertrainer bij Kortrijk. “Thuis is het papa, hier is het coach. We proberen thuis zo weinig mogelijk over het voetbal te praten. Ik hoop nog vaak mijn kans te krijgen en daarom blijf ik hard werken op training.”

