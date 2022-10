Maxim De Cuyper scoort twee keer, maar KVC Westerlo gaat toch onderuit tegen STVV (2-3): “Dit smaakt enorm zuur”

Gemiste kans

“Dit smaakt enorm zuur”, sakkerde een zichtbaar ontgoochelde Maxim De Cuyper na afloop. “Als je zoveel moeite doet om die 0-2-achterstand om te buigen en je gaat finaal toch nog de boot in, dat is pijnlijk. Dit was exact hetzelfde scenario als onze wedstrijd onlangs op Charleroi. Toen wonnen wij, nu gaan we de boot in. Als je het verloop van de wedstrijd echter bekijkt, is deze nederlaag zeker niet verdiend. Dat is voetbal. Je kan er niets meer aan veranderen.”

Hebben jullie in de eerste helft misschien zelf toch net iets te weinig gebracht? “Het was inderdaad te traag van onze kant”, beseft De Cuyper. “Sint-Truiden stond goed in blok en we geraakten er niet door. Na de rust was het veel beter. We kwamen goed terug, maar jammer genoeg hebben we onszelf er niet voor beloond. Integendeel. Of we hier een grote kans laten liggen hebben? Uiteraard. Maar dat is elke week opnieuw het geval. Alle matchen zijn belangrijk. Volgende zaterdag trekken we gewoon weer met dezelfde intenties naar Union. Daar zal het defensief inderdaad wel beter moeten, of we gaan er opnieuw in het mes lopen. We scoren vrij vlot, maar we krijgen er ook veel binnen. Dat is een werkpunt, dat beseffen we maar al te goed. Er wordt aan gewerkt op training.”