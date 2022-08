Maxim De Cuyper (KVC Westerlo) ontgoocheld na 0-1-nederlaag tegen Eupen: “Geen oplossingen gevonden”

voetbal jupiler pro leagueEen quasi onherkenbaar KVC Westerlo heeft zondagavond in eigen stadion geen al te beste indruk gemaakt tegen hekkensluiter Eupen. In een kansarme partij hielden beide ploegen elkaar 84 minuten lang in evenwicht, maar toen mikte Nuhu de 0-1 fraai voorbij Bolat in de verste hoek. De gemiste strafschop van Tuur Dierckx in blessuretijd maakte de nederlaag nog net iets zuurder voor de Kemphanen.

Mogen we zeggen dat het al bij al best wel een slappe vertoning was vanwege KVC Westerlo? “We zijn inderdaad nooit echt in ons spel geraakt”, moest Maxim De Cuyper achteraf toegeven. “We wisten nochtans op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd ging worden. Eupen was goed voorbereid. Zij stonden goed in blok en wij hebben daar geen oplossing voor gevonden. De weinige kansen die we gekregen hebben, gingen bovendien niet binnen. Anders hadden we wellicht een ander verloop gekend, maar goed. Op dit niveau wordt zoiets meteen afgestraft.”

“Of we de nodige overtuiging misten? Misschien wel. Er was veel middenveldspel, maar we waren niet zuiver genoeg in de zone van de waarheid. Dat laatste procentje ontbrak. Daar moet nog aan gewerkt worden. We blijven met een wrang gevoel achter, maar we moeten verder. Volgende week trekken we opnieuw met goeie moed naar Antwerp.”

Normale niveau niet gehaald

Ook Jonas De Roeck zag dat zijn team nooit echt een vuist kon maken. “Het was inderdaad niet onze beste wedstrijd”, stelde de coach vast. “We hebben niet ons normale niveau gehaald. Eupen was iets agressiever in de duels en had ook het meeste balbezit, maar op zich hebben we eigenlijk niet veel weggegeven. En we hebben zelf de kansen laten liggen. Daar lag het grootste verschil. Die gemiste strafschop op het einde was spijtig. Een gelijkspel hadden we zeker wel verdiend, maar we nemen Tuur Dierckx niks kwalijk. Dat zijn nu eenmaal dingen die gebeuren.”

“We hebben voldoende kwaliteiten om het elke tegenstander moeilijk te maken”, was de conclusie, “maar dat geldt evenzeer andersom. De andere ploegen kennen onze manier van voetballen intussen ook en stellen zich daar op in. Soms valt het mee, soms valt het tegen. Dat hoort bij het voetbal. Het is nu aan ons om de draad snel weer op te pikken.”

