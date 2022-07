Maxim De Cuyper en KVC Westerlo trekken met vertrouwen naar OHL: “Onszelf blijven”

“Cercle Brugge was een goeie waardemeter”, blikt Maxim De Cuyper nog even terug. “Het was een ploeg die eind vorig seizoen een stevige opmars ingezet had in eerste klasse. Zij staan bekend om hun pressing, dus we stonden meteen voor een interessante uitdaging. We hebben het uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Het was heel even genieten, maar die 2-0-zege telt nu totaal niet meer mee. In OHL gaat het een heel andere wedstrijd worden.”

OHL zegt momenteel zelf nog een beetje zoekende te zijn, maar de Leuvenaars gingen op de openingsspeeldag toch wel mooi met 0-2 winnen in Kortrijk. “Vorige week hadden we nog de steun van onze supporters in de rug”, weet De Cuyper. “Nu spelen we op verplaatsing. In een heel mooi stadion, op een schitterende grasmat en tegen een ploeg die nu toch al een paar jaar probleemloos meedraait in eerste klasse. Dat is een andere beleving. Ik heb de match tegen Kortrijk gezien op televisie. Daar nam OHL in de tweede helft de bovenhand. Een beetje zoals wij tegen Cercle dus. We hebben onze wedstrijd allebei op een volwassen manier uitgespeeld.”

Open wedstrijd?

“OHL teert op een paar vaste waarden en heeft met Raphael Holzhauzer en Jorgen Dom twee gevestigde waarden binnengehaald. Zij spelen ook een heel ander systeem, dus we zullen ons moeten zien aan te passen. Het is altijd moeilijk te voorspellen, maar ik hoop dat het een open wedstrijd wordt tussen twee ploegen die voluit hun kans zullen gaan. Wij gaan sowieso onder druk komen te staan, maar dan is het aan ons om te tonen dat we ook in die omstandigheden onszelf kunnen blijven.”

De talentvolle Club Brugge-huurling Maxim De Cuyper (21) werd tegen Cercle uitgeroepen tot man van de match, maar uiteindelijk was het toch wel de teamprestatie die de bovenhand haalde, niet? “Dat klopt”, klinkt het vastberaden. “Het is altijd fijn om een compliment te krijgen, maar bij KVC Westerlo zijn we allemaal één groot team. Er is niet echt iemand die er bovenuit steekt. Dat maakt onze sterkte. Als iedereen zijn niveau haalt, kunnen we volgens mij nog wel ergens geraken.”

