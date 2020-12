Max Staples is blij met eerste competitiezege voor Achel: “Drie punten, dat is de belangrijkste conclusie”

Euromillions Volley League’t Is gebeurd: Achel heeft zijn eerste competitiezege te pakken. De Noord-Limburgers boekten een 1-3-zege op het veld van Borgworm. Makkelijk was het niet, maar dat hadden de jongens van trainer Jan Meertens ook niet verwacht. De Achelspelers vierden na het laatste punt een coronaproof feestje. De ontlading was dan ook heel groot. “Eindelijk, hier hebben we heel lang op gewacht”, vertelt Max Staples.

Avocvoorzitter Joos Gysen had het voorspeld: als de receptie goed zit, dan kunnen we opbouwen en zal je een ander Achel zien. Hij kreeg gelijk, want met Koen Brouns opnieuw op de libero en Max Staples in de aanval, stond er een andere ploeg tussen de lijnen. Achel begon met setwinst, maar het kreeg in de tweede set een pak voor de broek. De bezoekers herpakten zich en in de derde en de vierde set volgde er een heuse thriller.

“In het Engels zeggen we ‘get the monkey off your back’”, lacht Max Staples. “Dit is een echte opkikker waar we heel hard voor gewerkt hebben. Hopelijk sluiten we hiermee een mindere periode af. Corona en blessureleed, het was geen leuke combinatie.”

Niet cadeau

Achel kreeg de overwinning allerminst cadeau. In de derde en de vierde set wisselden de kansen voortdurend. “We hebben op de belangrijke momenten het overzicht behouden en daar heeft de ploeg het verschil gemaakt”, reageert trainer Jan Meertens. De Nederlander had alleen in de tweede set geen antwoord op de zware opslagen van Borgworm, maar zag daarna een heel volwassen Achel.

“Het was geen eenvoudige opdracht, een hard wedstrijd zelfs, maar ik had niet anders verwacht. Het was niet mooi, maar dat moet ook niet. We hebben gevochten en weinig fouten gemaakt. Ik ben heel blij voor de ploeg en de medische staf die ervoor gezorgd heeft dat iedereen weer speelklaar was.”

Van de werf naar het veld

Meertens heeft een bijzondere vermelding voor hoofdaanvaller Brecht Campforts die zich ook in Borgworm tot topscoorder kroonde. “Hij stond om vijf uur nog op een bouwwerf. Knap hoe hij en zijn ploegmaats dit aanpakken”, aldus Meertens. Campforts zelf was ook tevreden met de winst. “Een broodnodige driepunter, laat ons dat maar toegeven. Niet mooi, neen, maar de punten zijn van ons, dat is de belangrijkste conclusie.”