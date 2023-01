Max Petersson (Lindemans Aalst) is klaar voor belangrijk duel tegen Borgworm: “Blij dat ik het team opnieuw kan helpen”

Een plek is de top zes is vereist om deel te mogen nemen aan de Champions play-offs. Borgworm telt als zevende in de stand vier punten achterstand op Aalst. De heenwedstrijd begin december was de eerste opdracht voor Christophe Achten. Een geslaagd debuut voor de nieuwe coach want Aalst won in Schotte met 3-0-cijfers. Voor zondag rekent Achten onder meer op libero Max Petersson. De 22-jarige Zweed speelde de eerste twee competitieduels, maar liep dan een rugblessure op die hem lange tijd aan de kant hield. Sinds Nieuwjaar is Petersson opnieuw beschikbaar. “Eind oktober botste ik op training met een ploegmaat”, legt Petersson uit. “Ik liep daarbij twee gebroken ruggenwervels op. De blessure moest op natuurlijke wijze genezen. Ik moest volledig rusten en toen ik weer mocht oefenen en met de bal trainen, duurde het een tijdje om opnieuw wedstrijdklaar te geraken. In totaal was ik zo’n twee en halve maand out. In het buitenland zitten, door blessure niet kunnen doen waarvoor je naar de club gekomen bent en het team niet kunnen helpen: het was een zware periode. Bovendien waren de resultaten niet wat iedereen ervan verwacht werd. Gelukkig ben ik nu weer inzetbaar. Ik voel totaal geen hinder meer. Ik ben blij dat ik het team opnieuw kan helpen. En ook met het team zijn we op de betere weg.”

Nieuwe positie als libero

Gewezen coach Idner Martins die hem nog kende van bij het Zweedse Örkelljunga Volley, haalde Petersson naar Aalst. Hoewel zijn eerste buitenlands avontuur niet over rozen liep, is de jonge Zweed tevreden. “Het was een beetje een rollercoaster”, aldus Petersson. “Naast mijn langdurige blessure waren er de wisselvallige resultaten. Bovendien wijzigde ik van positie. Ik kwam naar Aalst als receptie-hoekspeler, maar omdat we in de voorbereiding met enkele blessures zaten, liet coach Martins me testen als libero. Dat ging vrij goed zodat ik een nieuwe positie kreeg toegewezen. Het is de eerste maal dat ik als libero speel, maar het is een uitdaging en het bevalt me wel. Ik doe mijn best en probeer het team zo goed mogelijk te helpen.”

Champions play-offs

“Ondanks alle perikelen heb ik het naar mijn zin in Aalst. We zijn als team op de goede weg en ik heb een goede klik met de nieuwe coach. Hij past goed bij het team en levert goed werk. Ik ben ervan overtuigd dat we nog mooie dingen kunnen laten zien. De wedstrijd van zondag tegen Borgworm is heel belangrijk. Zonder over het resultaat te spreken en op voorwaarde dat we ons beste niveau halen, ben ik er zeker van dat we de drie punten zullen meenemen naar Aalst. Dat zou een goede stap zijn met het oog op de Champions play-offs. Daarin is alles mogelijk. Als we op ons best zijn, kunnen we het elk team moeilijk maken. Iedereen zal tot het uiterste gaan om zo ver mogelijk te geraken. Maar nu gaat onze focus eerst naar de partij van zondag tegen Borgworm”.