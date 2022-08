Max Luyten scoorde twee keer voor Young Red Lions in match om brons: “We hebben voor elkaar gestreden”

hockey EK U21Twee doelpunten van Max Luyten in de eerste acht minuten van de wedstrijd gaven de Young Red Lions zaterdag op het EK U21 in Gent een flinke zet richting bronzen medaille. “Aanvankelijk wilde scoren niet lukken, maar nu ben ik uiteraard tevreden dat ik met twee belangrijke goals het toernooi kan afsluiten”, aldus de speler van Dragons.

Max Luyten heeft zijn eerste seizoen bij de nationale junioren achter de rug. “Vorig seizoen ging de focus immers volledig naar de studies”, aldus de student Handelsingenieur uit Schilde. “Daarna sloot ik terug aan bij de U21-groep. Ik genoot van de voorbije maanden en was vanzelfsprekend gelukkig dat ik de selectie voor het EK haalde.”

De Young Red Lions begonnen het EK met een tegenvallend 1-4-verlies tegen Spanje, maar sloten tegen datzelfde Spanje het toernooi met een bronzen medaille af. “We hebben een lange voorbereiding achter de rug en het leek alsof dat tijdens de eerste match nog in de benen zat”, zegt Luyten. “Daarna ging het veel beter tegen Engeland en Schotland. Tegen Engeland wonnen we met 2-1, maar de score had zeker hoger kunnen oplopen. De 0-3-nederlaag vrijdag tegen Duitsland in halve finale kwam hard aan voor deze ambitieuze groep. Een dag later stond de match om brons tegen Spanje reeds op de affiche en het verlies tegen de Duitsers moesten we ’s avonds in het hotel toch even verwerken.”

De jonge Lions toonden zaterdag een voorbeeldige mentaliteit en grepen de bronzen plak: 3-1 tegen Spanje. Max Luyten scoorde twee keer in de eerste acht minuten, doelpunt nummer drie kwam op naam van zijn Dragons-clubgenoot Sebastiaan Geers. “We zitten met vijf spelers van Dragons in de selectie. Dat is een flink aantal”, lacht Luyten. “In de match om de derde plaats hebben we hard voor elkaar gestreden. Het was een must om dit toernooi met een overwinning af te sluiten. We weten dat we nog beter kunnen, maar ik ben toch blij dat mijn eerste medaille op een belangrijk toernooi een feit is.”

De Young Red Lions krijgen nu even rust en dan verhuist de focus weer naar de Eredivisie. Op 4 september opent Dragons de competitie op het veld van Gantoise. Bij de club uit Brasschaat speelt Max Luyten aan de zijde van zijn broer Timothy. “Hij heeft ook een parcours bij de Be Gold-jongeren en de nationale U21 achter de rug”, besluit Luyten. “Mooi dat we samen de kleuren van Dragons mogen verdedigen.”

