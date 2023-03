Max De Ruyver (Merelbeke) na gelijkspel in Wetteren: “We mogen blij zijn met punt na non-match”

voetbal tweede nationale AKFC Merelbeke is er andermaal niet in geslaagd om de buren uit Wetteren te kloppen. Middenvelder Max De Ruyver opende de score en haalde als een van de weinige bezoekers een voldoende in zijn zevende basisplaats dit seizoen.

Na de derby op Dasseveld was zowat iedereen het er over eens: Wetteren verdiende meer en Merelbeke liet zich niet van de beste kant zien. “Het was onze slechtste wedstrijd in lange tijd”, aldus Max De Ruyver. “Er was een korte studieronde waarin we een paar keer konden dreigen. Onze eerste stilstaande fase was meteen raak. Nico Binst verlengde aan de eerste paal en ik kon aan de tweede paal binnentikken.”

“Daarna kropen we achteruit en zakte de ploeg eigenlijk als een pudding in elkaar. In de eerste helft gaven we niet veel weg, maar na de pauze konden we zelf niets meer creëren. Als er al een doelpunt in de lucht hing, was het voor Wetteren. Iedereen heeft negentig minuten lang gevochten voor een resultaat, dus daar lag het niet aan.”

“Het was gewoon een collectieve offday, met het geluk of de kwaliteit dat we er toch in slaagden om niet te verliezen. We moeten blij zijn met een punt na zo’n non-match. Het is een wedstrijd om heel snel te vergeten, want de balans van 2023 ziet er nog altijd goed uit.”

Zware revalidatie

De Ruyver bleef als een van de weinigen boven water. De middenvelder is sinds januari opnieuw inzetbaar na een zware blessure en verzamelde al zeven basisplaatsen. “Het was een lange rollercoaster”, aldus de doelpuntenmaker. “Tijdens een simpele training scheurde ik mijn meniscus, blijkbaar door een afwijking die er al sinds mijn geboorte was.”

“Ik ben toen bijna onmiddellijk geopereerd en mocht er bijna twee maanden niet op steunen of stappen. Vanaf december zat ik dagelijks bij de kine om mijn oefeningen te doen. Het was een hele zware revalidatie met veel ups en downs. We hebben hard gewerkt om op niveau terug te keren en dat werpt nu zijn vruchten af.”

“De oude Max De Ruyver ben ik nog niet helemaal. De knie speelt wel nog af en toe op, maar ik speel pijnvrij. Ik kan zeker tevreden zijn over het niveau dat ik haal en er zit nog progressie op. Als ik er nog een paar procentjes bij kan doen en het seizoen blessurevrij kan uitspelen, zal het een geslaagde comeback zijn.”

