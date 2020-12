Max Caufriez (STVV): “Nooit eerder op rechterflank”

Eindelijk, voor STVV, is die eerste overwinning uit en die zo nodige driepunter een feit. En dat uitgerekend aan de Gaverbeek waar de kanaries in het verleden nauwelijks iets pakten. Organisatie en vechtlust, met bovenop een meesterzet van Peter Maes, deden de match kantelen in het voordeel van de Truienaars.

De wissel van Sankhon door Garcia en het opschuiven van Caufriez naar de rechterflank. Het pakte goed uit. De Waal, die centraal achterin nochtans zeer aarzelend was begonnen, ontpopte zich tot man van de match. Met een perfecte assist en een mooie goal legde hij Zulte Waregem het zwijgen op. “Eerlijk. Ik heb wel al ‘s rechtsback gespeeld in een viermansverdediging. Maar nooit eerder moest ik de rechterflank voor mijn rekening nemen in een 5-3-2 of 3-5-2. Het was wel een ontdekking, moet ik toegeven, een positie die me blijkbaar goed ligt. Anders dan centraal achterin kon ik mee aanvallen en gevaar creëren. Dat ik meteen beslissend kon zijn, maakt het nog mooier.

”Organisatie en vechtlust”

Caufriez mocht dan wel bepalend zijn. De overwinning was er ook ééntje van de groep. “Vandaag hebben we getoond dat we samen aan één koord kunnen trekken”, aldus Caufriez. “Want de overwinning hebben we grotendeels te danken aan onze organisatie, ons blok, onze vechtlust. Perfect was het allemaal nog niet. Toch hoop ik dat we deze match als referentie kunnen gebruiken naar de komende matchen toe. Te beginnen de komende opdracht, tegen Standard, niet toevallig mijn ex-ploeg. Ik kijk er al naar uit.”

“Ook geluk aan onze kant”

Maes zelf kwam trouwens ook even terug op zijn meesterzet. “Het was gewoon een tactische ingreep”, wuifde die alle lof weg. “Een ingreep die er kwam omdat ik zag dat de veldbezetting niet helemaal goed zat en Ibrahima Sankhon andermaal snel geel pakte. We moeten ook toegeven dat we de opening van de match het geluk aan onze kant hebben gehad. Nu kregen we een tweede kans in de match om het wel goed te doen. Met resultaat. De opdracht voor vandaag was vanuit de organisatie punten te pakken. Het resultaat was belangrijk, de manier waarop even niet. Mooi voetbal, dat is voor later.”