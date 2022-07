Mauro Verwilt greep nipt naast eindzege in Ronde van Luik: “Zuur omdat het de laatste 500 meter gebeurde”

In Blegny mocht Verwilt vorige donderdag de armen in de lucht steken. In een sprint met zes won hij de eerste rit van de Ronde van Luik. Uiteraard pakte hij dankzij de etappewinst ook de gele leiderstrui. “Twee renners van het Alpecin-Deceuninck Development Team waren ontsnapt, met vier konden we naar het leidersduo”, blikte Verwilt even terug. “We reden ongeveer tachtig kilometer voorop. In de Grote Prijs van de stad Sint-Niklaas had ik laten zien dat ik over een goeie spurt beschik. Met vertrouwen kon ik de eerste etappe afmaken.”

Paniek in derde rit

De tweede etappe Malmédy-Bellevaux draaide uit op een massaspurt. Waarin Verwilt derde eindigde en iets steviger in het geel zat. “Iets te vroeg aangezet”, zuchtte de pion van Metalced, het team van Gaspard Van Peteghem. “In de derde rit was er wat paniek in onze rangen. We hadden het plan om een kopgroep te laten rijden en iemand mee te sturen van ons team. Nils Heyns ging mee, maar het was een te grote groep die voorop raakte. Die mannen liepen tot 2’30 uit, ik dacht dat het voorbij was. We zijn toch beginnen rijden. Gerben Kuypers en Jérôme Baugnies deden berenwerk. Op een bepaald moment maakte ik met drie andere renners de oversteek naar de leiders, maar wat later kwam het tot een hergroepering.”

Geen klimmerstype

Niels Vandeputte won de etappe, Verwilt werd vierde en greep net naast enkele boniseconden. Diep in de finale van de slotetappe in Pepinster liep het voor Verwilt, laatstejaarsbelofte, fout. “Het was een vrij pittige aankomst”, vertelde de student lichamelijke opvoeding. “Osborne ging al op vierhonderd meter van de streep de sprint aan en nam meteen vijftig meter. Ik had niet echt een antwoord meer. Heel zuur dat ik de laatste hectometers de gele trui uit handen gaf. Ik ben niet echt een klimmerstype, maar ik rijd dat soort wedstrijden graag. De trui van beste jongere en beste Belg hield ik wel. Normaal zal ik zondag Brussel-Zepperen rijden. Iets anders dan de etappes in de Ronde van Luik, maar ook een schone koers.”

