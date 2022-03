Mauro Van Goethem (Dikkelvenne) onder de lat tegen Zelzate: “Ploeg die op dreef is”

De Kanaalploeg is na Nieuwjaar aan een uitstekende reeks bezig. Want vijftien op achttien met onder meer overwinningen tegen titelkandidaten als Ninove en Zwevezele. Enkel de thuismatch tegen Sparta Petegem werd verloren, maar de leidersploeg geeft toe door het oog van een naald te zijn gekropen.

“Neen, helemaal geen verrassing dat Zelzate het zo goed doet”, benadrukt Mauro Van Goethem. “In de heenronde bleven we er steken op 0-0. Dat was een match waarin zowel de thuisploeg als wij kansen hadden. Toen al zagen we dat Zelzate een sterk team heeft. Ook al was 0-0 een heel terechte uitslag. Maar de voorbije weken is Zelzate wel heel sterk op dreef.”

Niet meer naar onder kijken

Terwijl het bij Dikkelvenne niet super, maar ook niet slecht was. Partijen die absoluut gewonnen moesten worden - thuis Menen, uit Ronse - leverden twee maal drie punten op. “Op Ronse hebben we geen geweldige partij gespeeld”, gaat Van Goethem verder. “In het begin kwamen we zelfs goed weg toen een bal maar net over mijn doel ging. David Cardon opende vrij snel de score. Nadien hadden we heel wat mogelijkheden, maar we maakten ze niet af. Na een kopbal van Jassin Mazouz tien minuten voor affluiten was de buit toch binnen.”

Waardoor Dikkelvenne zeven speeldagen voor het einde 28 punten telt. En dertien punten voorsprong op de barrageplaats. “Naar onder moeten we niet meer kijken, maar we mogen ook niet te snel tevreden zijn”, weet Van Goethem. “Inderdaad, in drie seizoenen Dikkelvenne kreeg ik al heel wat speelkansen. Ik heb het gevoel dat ik elke training en elke wedstrijd progressie maak. Voor volgend seizoen heb ik bijgetekend. Al vind ik het heel jammer dat keepertrainer Karel Van Poucke de club moet verlaten. Ik werkte drie seizoenen met hem en ging voordien naar zijn keeperschool. Volgend seizoen ga ik de strijd aan met Wouter Van Der Eedt, de doelman die overkomt van Lochristi. De voorbereiding op volgend seizoen beginnen we op gelijke voet.”

