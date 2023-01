Mauro Devos en KM Torhout als underdog richting Jong Cercle: “Kansloos zijn we zeker niet”

“De nederlaag in Wetteren is stilaan verteerd, al was het wel een bitter verlies”, steekt Mauro Devos van wal. “De weken voordien pakten heel wat punten tegen betere ploegen, die boven ons in het klassement staan. Dan verwacht je dat je tegen een ploeg als Wetteren, die drie punten minder telde dan ons, ook succes boekt. We kwamen ginds helaas al vroeg op achterstand, toen we op een hoekschop niet scherp verdedigden. Vervolgens liepen we tegen een muur aan, al bleven we wel aanvallen en hadden we ook kansen op een doelpunt. We lieten de combinaties echter te snel varen en hanteerden ook te veel de lange bal. Tevreden over deze wedstrijd zijn we zeker niet.”

Déclic

Waar Torhout wel met een goed gevoel op terugblikt, zijn de negen voorafgaande speeldagen, waarin de Velodroomformatie een knappe ongeslagen reeks neerzette en zo het degradatiespook liet wegdeemsteren. Niet toevallig kwam die remonte er na een trainerswissel. “Met Geert Versavel aan het roer vond er vooral op het trainingsveld een ommekeer plaats”, vervolgt de 22-jarige middenvelder. “De oefensessies zijn tot in de puntjes verzorgd en dat motiveert iedereen des te meer om nog harder zijn best te doen. Er is een déclic gemaakt, waarbij alle spelers wekelijks vechten voor hun plaats in de kern en in de basiself. Zelf heb ik mijn late overstap naar deze groen-zwarte formatie niet beklaagd. Ik verlengde al mijn contract en als box-to-box middenvelder krijg ik veel speelkansen. Met mijn loopvermogen en infiltraties ben ik een echte kilometervreter op het veld.”

Nog niet in veilige wateren

Torhout zakt na de nederlaag in Wetteren terug tot de dertiende plaats in tweede nationale A. “We tellen zeven punten bonus op Harelbeke, de voorlaatste in de stand, dus helemaal op ons gemak zijn we nog lang niet. We zijn erop uit om snel weer aan te knopen met puntengewin. Op het veld van Jong Cercle, derde in de stand, zijn we de dit weekend de grote underdog, maar kansloos zijn we zeker niet. Thuis verloren we met het kleinste verschil, maar toen waren we minstens de evenknie van deze jonge belofteploeg”, besluit de magazijnier uit Maldegem.

Tweede nationale A: Jong Cercle - KM Torhout op zaterdagavond 28 januari om 19.00 uur.