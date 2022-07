Mauro Cuylits in Vierdaagse van Kontich perfecte wisselkopman voor onfortuinlijke Steffen De Schuyteneer

De renners van Avia-Rudyco namen in de ploegentijdrit van donderdag een optie op de eindzege. Die avond waren ze 22 tellen sneller dan de renners van Willebrord Vooruit. Kopman De Schuyteneer werd leider, sprintte vrijdag tweede na de Est Karl Kurits, pakte zes bonificatieseconden en won onderweg ook nog eens drie tussensprints, goed voor negen boniseconden. Ook in de rit van zaterdag pakte hij onderweg vier boni’s, maar tijdens de voorbereiding van de eindsprint kwam hij ten val. Daarbij liep hij een dubbele polsbreuk op. Zodat de Oost-Vlaming de dubbele opdracht van zondag – een individuele tijdrit over 11,1 km en een namiddagetappe over 117 km – niet meer kon aanvatten. Zo werd ploegmaat Cuylits leider.

Verstand op nul in tijdrit

Uitslag slotrit van geen tel

Zodat Cuylits met meer voorsprong aan de slotetappe begon. “Na onze zege in de ploegentijdrit probeerden we elke rit op een massaspurt te laten uitdraaien”, ging Cuylits verder. “Dat was ook bij aanvang van de slotrit het opzet. Drie renners, met ploegmaat Milan Feys, reden weg. Zij liepen tot één minuut uit. Ik wist niet hoe ver de andere twee renners in de stand achter mij stonden. Dus zijn we met de ploeg beginnen rijden en brachten we de achterstand tot twintig seconden terug. Perfect, de rituitslag was niet meer belangrijk. Onwaarschijnlijk dat ik deze vierdaagse win, de rushes- en jongerentrui pak én dat we het ploegenklassement winnen.”