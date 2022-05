Maurits Van Petegem in Ronde van Vlaanderen U19: “Ploegmaat Viktor Soenens laat goeie indruk na”

De jongste zoon van Peter Van Petegem, tweevoudig winnaar van de Ronde van Vlaanderen, is zondag zonder twijfel de man met de beste parcourskennis. De new look-Ronde voor U19 maakt lussen in en rond Oudenaarde. Voor alle zekerheid passeerde hij woensdag op training nog langs Achterberg, Berg Ten Stene en Wolvenberg en denderde hij over de kasseien van Kerkgate. Junioren moeten viermaal over Achterberg en Berg Ten Stene, vier keer over de stenen van de Jagerij, in de finale tweemaal over Kerkgate en Wolvenberg.

“Misschien niet de meest tot de verbeelding sprekende hellingen, maar in combinatie met de kasseien wordt het een lastige Ronde van Vlaanderen”, vermoedt Van Petegem. “Bovendien ben ik niet in topvorm. Vorige week was ik ziek. Verkouden, keelpijn, slijmen. Ik reed toch het Oost-Vlaams kampioenschap in Pollare, maar mijn longen pruttelden tegen. Parcours en warmte vormden geen ideale combinatie. Deze week voel ik me al beter.”

E3 goeie leerschool

De tweedejaarsjunior van Onder Ons Parike neemt ook de ervaring van E3 Saxo Bank Classic in Harelbeke mee naar de Ronde. Door de pandemie kon hij de voorbije twee seizoenen amper interclubs of UCI-koersen rijden. “Drie weken geleden was het de eerste keer dat ik zo’n wedstrijd reed”, verduidelijkt de ex-voetballer. “Ik voelde me goed en zat voor de Kortekeer in een goeie positie, maar ik had wat schrik en werd door het hele peloton overspoeld. Dat was een goeie leerschool. Die ervaring neem ik mee naar de Ronde.”

Ondanks de concurrentie van de Driedaagse van Axel en een tweedaagse van de Nations Cup in Morbihan mag het deelnemersveld van de Ronde van Vlaanderen gezien worden. “Op een voorlopige deelnemerslijst zag ik de jeugdteams van Bora-Hansgrohe en AG2R-Citroën”, gaat Van Petegem voort. “Ook de Nederlander David Haverdings, winnaar van de Wereldbeker veldrijden, en zijn landgenoot Menno Huising rijden de Ronde. Haal ik de top twintig zal ik content zijn. Wij komen met een sterke ploeg aan de start. Vooral Viktor Soenens geeft een goeie indruk.”

