Mattis Tanghe sterk op PK indoor 400m: “Ik wou vooral het clubrecord breken”

Traditioneel is het provinciaal kampioenschap de eerste belangrijke afspraak van het indoorseizoen. Heel wat topatleten lieten deze wedstrijd nog aan zich voorbijgaan, maar toch mocht het deelnemersveld gezien worden. De 400m bij de mannen was één van de sterkst bezette nummers met maar liefst negen atleten die al onder de 50 seconden hadden gelopen.

Dylan Monserez (KKS) had met 48.53 de snelste tijd achter zijn naam, maar het was Mattis Tanghe die na 150m als eerste naar binnen kwam. “Mijn trainer, Kristof Haverbeke, had me gezegd om snel te starten”, zegt hij. “Dat ging tegen alle verwachtingen in behoorlijk vlot. Het starten uit startblokken is namelijk niet echt mijn sterkste punt. Ik heb er echter de laatste weken hard op gewerkt en deze keer ging het goed”, lacht hij.

Bij een 400m indoor is het een groot voordeel om als eerste de slotronde in te gaan, want met de scherpe bochten en de korte rechte stukken is het niet evident om atleten in te halen. Dat had de atleet van AV Molenland heel goed gezien, want niemand slaagde erin om hem nog bij te halen. “In de laatste rechte lijn dacht ik dat de andere atleten me nog gingen voorbijlopen, maar uiteindelijk ging ik toch als eerste door de finish.”

Clubrecord

“Ik was behoorlijk zenuwachtig voor de wedstrijd, want ik wist niet goed wat ik er moest van verwachten. Het clubrecord van AV Molenland stond met 49.63 al sinds 1992 op naam van Stein Tant en mijn grootste doelstelling was om onder die tijd te duiken. Dat ik zo snel ging lopen en dat ik hier vandaag ging winnen, had ik zeker niet verwacht. De tegenstand was trouwens ook niet mis. Ik klop hier voor het eerst in mijn carrière Arne Vergison en ik liet ook Dylan Monserez achter mij.”

“Op het Vlaams kampioenschap loop ik nogmaals een 400m en daarna volgt de IFAM waar ik mijn eerste 800m van het seizoen zal lopen. Het hoofddoel van dit seizoen wordt het BK U23 waar ik voor de nationale titel ga. Daar zal de tegenstand zoals steeds vooral van Arne Vergison komen. Het is moeilijk om te zeggen welke chrono ik deze winter op de 800m mag ambiëren, maar 1.52 zou al heel mooi zijn”, besluit hij.