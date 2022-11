Mattias Palinckx en Kangoeroes Mechelen hervatten in Charleroi

Kangoeroes heeft in de laatste twee novemberweken vier wedstrijden op de kalender staan. Nu vrijdag hervat het de competitie bij Spirou, een te duchten concurrent voor de top vijf. Charleroi is aan een goede reeks bezig. De plaatsen voor de Elite Gold worden meer dan het voorbije seizoen duur verkocht. Aalst, Limburg en Charleroi vielen in het eerste jaar uit de boot. Drie clubs die zich nu beginnen te roeren. De foutmarge is dan ook bijzonder klein. Elke nederlaag weegt dubbel en dik door.

Op 23 en 30 november speelt Mechelen zijn laatste twee poulewedstrijden in de FIBA Europe Cup. Eerst uit in Cholet, en op de laatste speeldag thuis tegen CSM Oradea. Tussen het Europese strijdtoneel door gaat het op 26 november de confrontatie met Bergen aan. Richtinggevende weken dus. “Onze laatste wedstrijd in Limburg was van goede makelij”, zegt Mattias Palinckx. “De afgelopen dagen is er goed doorgetraind. Ik heb het gevoel dat we onze goede flow kunnen behouden.”

De Kangoeroesspeler sukkelt al een tijdje met een overbelasting aan de hiel, maar daar valt weinig van te merken. “Alleen rust kan dit probleem oplossen. Met pijnstillers en ontstekingsremmers is het doenbaar. Er zit niets anders op dan door te bijten. Na Limburg kregen we zes dagen rust in blokken van twee. Tussen de rustperiodes door werd er stevig getraind. Voor de wedstrijd van Charleroi is iedereen inzetbaar.”

Tweede seizoen

De 2m08 metende center is na een moeilijke seizoenstart weer helemaal op niveau. Na zijn knap debuutjaar doet Palinckx zowaar nog beter. Met 11 punten en 4 rebounds per wedstrijd levert hij een belangrijke bijdrage aan het team. Als beloning werd zijn contract afgelopen zomer opgebroken en verlengt met twee jaar. De laatste wedstrijden staat hij steevast in de basis. “Coach Michiels speelt hier een belangrijke rol in. Ik voel zijn vertrouwen. Natuurlijk is een speler als Domien Loubry ontzettend belangrijk voor mij. Het is een type spelverdeler die zijn centers in het spel betrekt. We voelen elkaar goed aan. Een zalige speler om in de ploeg te hebben”, aldus Palinckx.