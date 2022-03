Matthijs Verhanneman niet te spreken over de onduidelijkheid over kwalificatiewedstrijden met Roeselare: “Dit is pure waanzin”

Wielrennen profs Milan Fretin proeft gretig van het profbe­staan: “Kleine probleem­pjes geraken opgelost”

Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) is aan zijn eerste weken in het profpeloton bezig. De bijna 21-jarige Genkenaar heeft er al negen koersdagen opzitten en bereidt zich nu voor op het Vlaamse werk. Dit weekend is Fretin aan de slag in de Dorpenomloop in Nederland. “Ik begin steeds beter mijn weg te vinden in het profpeloton, zeker nu kleine probleempjes met mijn zadel en schoenen opgelost geraken”, vertelt Milan Fretin.

10 maart