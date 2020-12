Matthijs Verhanneman met Roeselare nu ook op drafje naar halve finale Belgische beker: “Al met één been in finale”

VolleybalRoeselare bewijst nu ook in de bekercompetitie dat het er met kop en schouders boven uitsteekt. Op bezoek in Gent dartelden Verhanneman en ploegmaats zaterdag dankzij een droge 0-3 richting halve finale waar een dubbele confrontatie met het Limburgse Achel wacht. Matthijs Verhanneman weet dat zijn ploeg ook dan een goede kans maakt. “Ja, we staan al met één been in de finale.”

“We waren op onze hoede voor de kwartfinale met directe uitschakeling”, begint Matthijs Verhanneman. “We waren niet vergeten hoe lastig we het vorig seizoen nog hadden in Gent. We wonnen er toen zelfs op een diefje. Dit keer kregen we een heel ander scenario met ons team dat meteen een hoge opslagdruk ontwikkelde en op die manier snel afstand kon nemen.”

Vooral Verhanneman maakte indruk van aan de opslaglijn met vijf directe punten. “Klopt, maar aanvallend was de hoofdrol dan weer weggelegd voor onze Griek Fragkos. Zelfs de moeilijke situaties loste hij keer op keer goed op. Niet evident, want Gent pakte bij momenten toch ook met zware opslagen uit waardoor wij niet altijd volgens plan konden opbouwen.”

Achel

In de halve finales treffen Verhanneman en zijn maats Achel. De Limburgers werden door Roeselare al twee keer geklopt in de competitie en dat biedt dus perspectieven. “Ik weet dat je als topsporter alleen maar kunt gepakt worden op zo’n uitspraken, maar ja we staan al met één been in de finale”, denkt Verhanneman. “In één wedstrijd kan het altijd eens fout lopen, maar ik geloof niet dat we ons twee keer op rij kunnen laten verrassen. We zijn sowieso in het voordeel.”

Champions League

Woensdag kijkt Verhanneman Gent weer in de ogen. Dit keer in competitieverband en in eigen zaal. Roeselare kan zo’n match toch bijna niet verliezen? “Ook dat is weer een gevaarlijke uitspraak, maar het klopt dat alleen de drie punten goed genoeg zijn voor ons. We zien de komende matchen tegen Gent en Borgworm als voorbereiding op onze Champions League-campagne, die de week erop start. Eigenlijk weten we nog niet goed waar we staan op Europees niveau aangezien we in de eigen competitie -met uitzondering van het thuisduel met Maaseik- nog maar weinig tegenstand kregen.”