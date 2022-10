Matthijs Verhanneman (Knack Roeselare): “Zaterdag tijdens de Supercup tonen hoe ver we reeds staan”

volleybal emlAls aanloop naar de volleybalcompetitie in de splinternieuwe ‘Lotto Volley League’ wordt zaterdagavond in de Tomabelhal van Roeselare de ‘Supercup’ georganiseerd. Een fijn extraatje voor landskampioen Knack Roeselare en bekerwinnaar Caruur Gent. Het gaat vooral om het prestige dat aan deze beker verbonden is. “Als je hem wint, staat zo’n Supercup toch maar mooi op je palmares”, verklaart Matthijs Verhanneman, 15 jaar actief bij de Knack-ploeg.

“Het is uiteraard niet de belangrijkste prijs van het seizoen”, weet de aanvaller van Knack Roeselare. “Maar zo’n prestigeduel heeft meer waarde dan een oefenmatch. We hebben een lange voorbereiding achter de rug. Dat is traditie bij Roeselare. Maar dat zorgt er wel voor dat we als team klaar zijn om zaterdag tijdens de Supercup te tonen hoe ver we reeds staan.”

Integratie aanwinsten

“We zijn heel vroeg aan het nieuwe seizoen begonnen”, merkt Matthijs Verhanneman op. “Ook na het afsluiten van de vorige competitie hebben we ijverig doorgetraind. Er staan momenteel een pak voorbereidingswedstrijden op onze teller. Tegen heel interessante ploegen zoals Berlijn en Tourcoing. Op het prestigieus toernooi in Polen hebben we bovendien een paar Poolse toppers ontmoet. Voor onze nieuwe aanwinsten was dat erg leerrijk.”

“Simon Plaskie en Seppe Rotty - beide talenten kwamen over van Menen - hebben veel tijd gehad om zich aan te passen aan de intensiteit die merkelijk hoger ligt bij onze club”, verklaart de Knack-kapitein. “Onze Braziliaanse middenman Maicon Leite vindt ook stilaan zijn ritme. De nieuwe hoofdaanvaller Pablo ‘Kuka’ is zich knap aan het integreren, hoewel hij later bij de groep kon aansluiten. Hij was immers nog actief op het WK met de nationale ploeg van Argentinië.”

“Knack Roeselare, dat is een synoniem voor ambitie”, bevestigt Matthijs Verhanneman. “Dit jaar willen we zeker de bekeruitschakeling van vorig jaar rechtzetten en uiteraard gaan we weer voor het kampioenschap. In de Champions League ambiëren we de tweede ronde. Hoe ver we daarna kunnen geraken, hangt af van de loting. Maar er is een vangnet, want als derde in de poulefase kunnen we eventueel nog opgevangen worden in de CEV Cup. Laat ons echter duidelijk zijn, onze doelstellingen liggen hoger.”

Lotto Volley League

“Ik juich de vernieuwing toe in de Lotto Volley League”, klinkt de aanvaller positief. “Het lijkt allemaal professioneler, dat zagen we meteen met het samenstellen van de promospots. Veel sporten hebben het moeilijk gehad tijdens de voorbije jaren. We hebben dringend een sterke Liga nodig in het volleybal. Dat loopt samen met een opgefriste relatie met de Federatie. Op een positieve manier in beeld komen, via een gezonde uitstraling voor de jeugd.”

“Dat geldt ook voor het nationale team. Kijk naar de Yellow Tigers en de boost die zij veroorzaken dankzij hun uitstekende prestaties op het WK. Ik sluit niet uit dat ik ooit voor de Red Dragons zal spelen. Maar dan als supersub, puur om de nieuwe generatie te ondersteunen. Want zij zullen het moeten doen, de toekomst ligt bij hen.”

