Matthijs Verhanneman (Knack Roeselare): “We hebben tegen Menen onze ambities duidelijk gemaakt”

“We wilden scherp aan deze nacompetitie beginnen”, verklaart Matthijs Verhanneman. “Met deze overtuigende overwinning tegen Menen is dat goed gelukt. We waren trouwens de uitschakeling voor de Belgische beker tegen onze West-Vlaamse streekgenoten niet vergeten. De combinatie van gedrevenheid en kwaliteit lag aan de oorzaak van dit eerste succes. Vooral Michiel Ahyi was sterk op dreef. Onze spelverdeler Stijn D’Hulst had meteen door dat onze Nederlandse hoofdaanvaller amper af te stoppen was. De eerste punten zijn binnen.”

Doelstellingen halen

“Een goed begin is het halve werk”, wordt er al eens beweerd. Knack Roeselare zette dit spreekwoord in de praktijk om, maar beseft dat elk duel in deze nacompetitie belangrijk wordt. “Dit is bemoedigend”, bevestigt de kapitein van de huidige landskampioenen. “We hebben onze ambities duidelijk gemaakt. Maar Maaseik heeft zich dit weekend ook al getoond met hun knappe driepunter tegen Aalst. De Lindemans-ploeg wordt onze volgende tegenstander. We gaan deze week hard werken om ook de volgende opdracht met succes af te sluiten.”

“Het zou erg onverstandig zijn om te denken dat Aalst het zwakke broertje van deze top vier is, nadat ze zich op het nippertje konden plaatsen voor deze ‘Champions Play-Offs’. In december hadden ze een heel sterke periode, na het verlies van de bekerfinale kenden ze een dipje. Maar ze zijn helemaal terug. Een ploeg, dat met de rug tegen de muur staat, is het gevaarlijkst”, beseft Matthijs Verhanneman. “Dat heeft Leuven ondervonden. Mijn enkelblessure is onder controle. Alles is nog niet honderd procent. Mijn voet heeft al heel wat moeten doorstaan. Maar toch gaan we met de ganse ploeg ons uiterste best doen om de finale doelstelling - de landstitel - binnen te halen.”