Matthijs Verhanneman (Knack Roeselare): “Resultaten zijn het gevolg van een sterk beleid en een duidelijke visie”

VolleybalJe moet in deze periode Argentijn zijn om topprestaties te kunnen leveren. Pablo Kukartsev - zijn naam klinkt niet Zuid-Amerikaans, maar hij is wel geboren in Argentinië - was woensdagavond tijdens de Champions Leaguewedstrijd van Knack Roeselare tegen Benfica Lissabon ‘casi perfecto’. De ‘Messi van het volleybal’. Hij werd daarbij flink gesteund door zijn ploeg. Resultaat 3-0 na een geweldige teamprestatie.

“Het was woensdag inderdaad een hoogdag voor de Argentijnen”, lacht Matthijs Verhanneman. “Pablo was heel goed en Messi blijkbaar ook. Deze match tegen Benfica, maar ook onze recente prestatie tegen Aalst, bewijzen dat we echt stappen vooruit gezet hebben. Deze drukke maand sluiten we af met de terugwedstrijd voor de Belgische beker in Maaseik en de competitiematch in Achel. Een Limburgs jaareinde, dus. Het zijn de laatste cruciale ontmoetingen na een lange reeks topwedstrijden.”

Spraakmakende resultaten

“Het accent ligt vooral op zaterdag”, benadrukt de Knack-kapitein. “Met een heel scherpe focus willen we opnieuw ons beste niveau bovenhalen, zodat we de bekerfinale kunnen bereiken. We hebben een fantastisch parcours afgelegd. We zijn in het begin van augustus als eerste ploeg gestart met de voorbereiding op dit seizoen. Nu zien we de resultaten van zo’n lange aanloop.”

“Dit is ook het gevolg van een sterk beleid en een duidelijke visie”, weet Matthijs Verhanneman. “De continuïteit met een vaste spelerskern, aangevuld met talenten, zorgen voor een solide basis. Het rendement wordt vertaald in zes punten voorsprong in de Lotto League. We verloren slechts drie sets, waarvan twee tegen Guibertin op de openingsspeeldag. We pakken de derde plaats - misschien meer - in de Champions League en de halve finale voor de ‘Belgian Cup’ mét uitzicht op de bekerfinale. Het klinkt mooi.”

“Pablo Koukartsev en de anderen zijn de topscorers”, beseft de ervaren volleyballer. “Stabiliteit in de receptie waarborgen, dat is mijn taak. Die rol valt alleen op wanneer het niet goed draait. Als de recepties perfect bij Stijn D’Hulst komen, vindt iedereen dat normaal. We hebben een verwachtingspatroon gecreëerd. Weet je, eigenlijk is dat positief”, grijnst Verhanneman.