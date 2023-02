Matthijs Verhanneman (Knack Roeselare) : “Het hoeft tijdens de twee volgende duels tegen Maaseik niet even spannend te zijn”

Bij Roeselare en Maaseik stonden er zes superhelden aan elke zijde van het net. Meeslepende spanning krijg je niet alleen bij de streamingdienst maar ook in de Tomabelhal. De foutenlast liep als een rode draad doorheen dit boeiend spektakel. Roeselare lukte dubbel zo veel blokpunten - ‘you shall not pass’ - maar de Limburgers waren opmerkelijk beter in de aanval. Het was een wedstrijd die alle richtingen uit kon.

Spelen altijd om te winnen

“Maaseik zit duidelijk in een goede periode”, denkt Matthijs Verhanneman. “Maar in ‘moneytime’ stond het Knack-team pal. We hebben de juiste momenten gepakt. Dit is editie 1 van Roeselare-Maaseik. Dit weekend en volgende woensdag volgen de twee volgende afleveringen. Het is duidelijk dat de Europese wedstrijd voorrang krijgt. In de Belgische competitie liggen de plaatsen toch al vast. Het is speciaal, zo drie keer na elkaar tegen dezelfde ploeg. Ik weet niet of er geroteerd of geëxperimenteerd wordt. Ik weet wel dat we altijd spelen om te winnen.”

“Het zal erom draaien dat iedereen mentaal en fysiek de top bereikt tijdens de terugwedstrijd voor de CEV Cup”, voorspelt de West-Vlaamse kapitein. “Bij ons zijn er met de blessures van Plaskie en Rotty weinig alternatieven. De factor thuisvoordeel is relatief. We hebben in Maaseik al een hoog niveau gehaald. Woensdag beschouwen we de omstandigheden - waarbij we slechts twee sets moeten winnen - niet als een luxesituatie. De ingesteldheid zal doorslaggevend zijn.”

“Drie duels tegen Maaseik op één week tijd is uiteraard raar”, weet Matthijs Verhanneman. “Tactisch is er amper ruimte om de tegenstander te verrassen. Het zal alweer om het ‘momentum’ gaan. Maar het hoeft zeker niet even spannend te zijn”, grijnst de aanvaller van Roeselare.

