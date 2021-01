Matthijs Verhanneman gaat met Roeselare op bezoek bij buur Menen: “Graag aan de leiding blijven”

De nederlaag in Maaseik was voor Roeselare eigenlijk al de vierde op rij als we de drie duels in de Champions League meetellen. En dat zijn ze niet meer gewend bij de veelvoudige kampioen. “Het voelt niet leuk aan, zeker omdat we in competitieverband tien keer op rij konden winnen”, opent Verhanneman.”De verliesmatchen in Europees verband waren ergens wel ingecalculeerd al blijft het balen dat we tegen Modena kansen lieten liggen. De ontgoocheling die we in Maaseik opliepen was eigenlijk nog groter omdat we toen echt onder ons niveau presteerden. We hadden zoveel meer verwacht van die verplaatsing, maar we bekijken het positief: er valt meer te leren uit een nederlaag dan uit een overwinning. Ik denk dat iedereen in ons team nu ook weer met de voetjes op de grond staat. Individueel -en ik reken mezelf daar zeker ook bij- lieten we steken vallen en door het verlies in Limburg kregen we het signaal dat we er nog lang niet zijn. Dat kan ons alleen maar sterker maken”, aldus Matthijs Verhanneman.