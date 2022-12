Matthijs Verhanneman doet met Knack Roeselare gouden zaken tegen Greenyard Maaseik: “Opletten voor de terugwedstrijd”

VolleybalHet gebeurt niet zo vaak dat de clash tussen Knack Roeselare en Greenyard Maaseik op een snelle 3-0 eindigt. Zaterdagavond kregen de Belgische kampioenen dit huzarenstukje wel voor elkaar tijdens de heenwedstrijd van de halve finale van de ‘Belgian Cup’. De West-Vlaamse ploeg zit in een uitstekende periode. Knap verweer tegen Lube Civitanova in de ‘Champions League’ plus een meesterlijke overwinning tegen Maaseik. Deze week werden topresultaten genoteerd en volgende woensdag staat in de ‘Lotto Volley League’ een nieuw duel gepland tegen Caruur Gent.

“Maaseik kan tegen ons altijd wat meer”, weet kapitein Matthijs Verhanneman. “Dit was inderdaad een hele mooie zege tegen de Limburgse ploeg. Maar dat maakt deze overwinning een beetje gevaarlijk. We moeten niet denken dat we er al zijn. Er is nog een terugwedstrijd, er is net voor Kerstmis de tweede halve finale in de Steengoed Arena van Maaseik. Ginder is het nog altijd iets moeilijker.”

Kwalitatief hoogstaand

“Tijdens de CL-confrontatie tegen Lube hadden we kwalitatief een sterke prestatie neergezet”, herinnert de Knack-aanvaller zich. “We weten uit ervaring dat het geen garantie is en dat de volgende match ook van hetzelfde hoge niveau moet zijn. Dat is nu, na het duel tegen Maaseik, ook het geval. We mogen geen enkele tegenstander onderschatten. Ook Gent niet die een geweldige reeks overwinningen had behaald, maar onlangs een tik kreeg tijdens hun laatste wedstrijd tegen Menen. Nadat we hen dit seizoen tweemaal konden verslaan, is de Gentse ploeg ongetwijfeld gebrand om tijdens dit derde duel meer weerwerk te bieden. We gaan zeker met de volle focus naar de Edugo Arena. We willen onze koppositie verder uitbouwen.”

Ondertussen wordt er in Roeselare druk gekeken naar de overlevingskansen in de Champions League. “De wedstrijd tegen Benfica Lissabon wordt cruciaal”, rekent Matthijs Verhanneman uit. “Wanneer we op 13 december kunnen winnen van de Portugese ploeg, dan zijn we zeker derde en verzekeren we ons van verdere Europese deelname in de CEV Cup. We kunnen in theorie nog tweede eindigen maar dan moeten we ook in Tours winnen.”