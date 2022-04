Matthijs De Clercq snelste Oost-Vlaamse tijdrijder: “Tegen de wind me zo klein mogelijk proberen maken”

“In de scherpste bochten was het uitkijken want die lagen rond de middag nog altijd vrij glad”, vertelde De Clercq. “We begonnen met de wind in de rug aan een afdaling. De eerste klim zat de wind nog altijd in de rug, maar de tweede klim was een stuk lastiger met vooral een vieze uitloper. De laatste twee kilometer was het op een bredere weg echt knokken richting finish want de wind stond volledig in het nadeel. Daar heb ik me zo klein mogelijk proberen maken om zo weinig mogelijk wind te vangen. Zo heb ik mijn snelheid op die zware laatste strook kunnen aanhouden.”