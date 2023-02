Matthias Valkiers en Haasrode Leuven hebben nog alles om voor te spelen: “We kunnen nog derde of vijfde eindigen”

Een 2-3-zege op Gent afgelopen woensdag werd op zaterdag gevolgd met een 3-1-zege thuis tegen Guibertin. Een prima start in februari voor Haasrode Leuven dat zo na de mindere maand januari de rug recht, maar: “er is nog altijd niets gespeeld”, beseft Matthias Valkiers.

“We zaten in een moeilijke periode. Ons spel was gewoon niet goed”, stelt Matthias Valkiers. “In Achel en in Menen is het sowieso lastig om te spelen, maar we waren niet op niveau. We zaten dan samen met de ploeg en dat heeft wel gerendeerd. Ik denk ook dat we nu agressiever spelen met iets meer vertrouwen.”

“Begin vorige week zou ik sowieso voor een vijf op zes getekend hebben. Heel belangrijk. We staan niet slecht, maar als je de rangschikking bekijkt dan kunnen we nog derde of vijfde eindigen. Er is nog altijd niets gespeeld.”

Gedacht gezegd

“Wat er op tafel werd gegooid tijdens dat groepsgesprek? Iedereen heeft zijn gedacht kunnen zeggen. Alles wat er op de lever van de spelers lag, mocht gezegd worden zonder trainers erbij. Dat heeft wel deugd gedaan en dat merk je wel.”

“Door de week geven de meer ervaren spelers zoals Tuerlinckx en ik hun mening. Sommige jongen spelers durven of doen dat niet altijd. Het was in dat gesprek vooral aan hen om te zeggen wat er op hun lever lag. Wij vullen dan wel aan waar nodig. Maar het was belangrijk om het gedacht van iedereen te horen.”

Achterstand opgehaald

Zowel tegen Gent als Guibertin moest VHL een achterstand in sets ophalen. “Tegen Gent was het dikwijls nipt. Het is een directe concurrent en onze start was niet per se minder. Een wedstrijd met ups en downs en wij konden de kering pas brengen in de derde set. Dan zag je dat Gent daar een mentale slag van had gekregen.”

“Als Guibertin goed is, is het een ploeg waar je veel respect voor moet hebben. Kijk maar naar Roeselare dat eerder in het seizoen een puntje liet liggen tegen hen. Ze hebben een goede service en zaterdag startte Hofmans opnieuw zeer sterk. Wij speelden niet super, maar ook niet echt slecht. Na de eerste set kwam onze motor meer op gang.”

Quote Wij hebben nog het moeilijk­ste programma Matthias Valkiers

“Er wachten ons nog twee zware wedstrijden tegen Aalst en Maaseik. Ik denk dat we vooral naar onszelf moeten kijken. Wij hebben van de drie ploegen het moeilijkste programma, maar we moeten naar Aalst trekken met de mentaliteit om te winnen. Menen speelt nog thuis tegen Borgworm en Gent nog in Guibertin en Achel.”

“Of het vertrouwen na vorige week opgekrikt is? Zeker. Verschillende mensen zeiden voor vorige week dat de andere ploegen het meer wilden en dat is niet iets wat je wilt horen als ploeg. Dat proberen we nu zeker aan de dag te leggen en meer vecht/karaktervolleybal te brengen als het moet. Belangrijk dat we dat kunnen tonen, tweemaal haalden we een achterstand op en dat is goed voor het zelfvertrouwen”, besluit Valkiers.