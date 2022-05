Matthias Smet en Svelta Melsele degraderen naar eerste provinciale: “Bestuur vindt het geen ramp, maar sportief zijn we ontgoocheld”

Voetbal derde nationale A Chose fait . Svelta Melsele greep naast de laatste strohalm en speelt volgend seizoen in eerste provinciale. Same old story in Hamme: te makkelijk, te veel tegengoals. Coach Matthias Smet was duidelijk: “Als je nul op twaalf pakt en elke week dezelfde fouten maakt, dan is het verloren zaak.”

Kroniek van een aangekondigde degradatie. Na twee seizoenen aanklampen zakt Svelta Melsele alsnog naar eerste provinciale. Vijf jaar nadat het daar als eerste kampioen van Vlaanderen uit promoveerde.

Een duidelijke nederlaag in Hamme haalde de trekker over. Coach Mathias Smet klonk ontgoocheld achteraf. “Het bestuur maakte eerder al duidelijk dat he kon leven met een degradatie, maar sportief zijn we ontgoocheld”, aldus Smet. “Iedereen ligt hier languit in het gras. De troostende woorden van Hamme zijn gewaardeerd. Maar we geraken er niks mee vooruit.”

Gulle medewerking

Op het veld van Hamme maakte Svelta voor de zoveelste keer dezelfde fouten. Het klom op voorsprong dankzij Spies, maar stond nog voor het uur alweer drie doelpunten in het krijt. Vier tegentreffers, stuk voor stuk vermijdbaar. “Dat is het verhaal van het volledige seizoen”, gaf Smet toe. Hij schuwde de harde woorden niet. “Ik begrijp dat ze in Hamme vinden dat ze een schitterende wedstrijd hebben gespeeld. Maar dat is enkel dankzij onze gulle medewerking.”

Met 75 tegendoelpunten over het hele seizoen zijn de Waaslanders veruit de slechtste van de klas. Dan moet je al een héél goeie aanvalslinie hebben om dat te compenseren. Dan kom je hoe dan ook in de problemen. Niet vergeten dat Svelta een paar weken z'n lot nog in eigen handen had.

Werken aan de breedte

Begin april hees het zichzelf liefst vijf punten boven de streep. Vier weken later staat het daar vijf punten ónder. “Als je in die laatste wedstrijden nul op twaalf pakt en elke week dezelfde fouten maakt, dan weet je dat het een verloren zaak is”, legt Smet de vinger op de wonde.

Het is aan hem om die fouten er volgend seizoen uit te slijpen. Smet blijft aan boord en wil in een lagere reeks opnieuw meedoen voor de prijzen. “Natuurlijk willen we volgend jaar onze plaats in het nationale amateurvoetbal veroveren”, klinkt de Antwerpenaar duidelijk.

Maar om nadien het scenario van de voorbije drie seizoenen te vermijden, moet de club nog stappen zetten, zo besluit Smet. “Als we op termijn een stabiele plaats willen veroveren in derde amateur, dan moeten we aan een kwalitatievere kern in de breedte werken.”

Lees ook: meer voetbal derde nationale A