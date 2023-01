Matthias Rogge en Nazareth-Eke staan voor belangrijke weken: “Moeten onze efficiëntie opkrikken”

Een maand geleden stond Nazareth-Eke helemaal bovenaan in derde provinciale B. Door een tegenvallende 1 op 9 behoort het team van Matthias Rogge nu tot een groepje van drie ploegen die op zes punten van leider Bottelare volgen. “De laatste weken zitten we in een dipje”, beseft de coach.

“We spelen zeker niet slecht, maar achterin maken we foutjes die tot tegengoals leiden en voorin missen we efficiëntie. Afgelopen weekend speelden we 2-2-gelijk tegen Gijzel-Oosterzele. Na een kwartier hadden we al twee grote kansen gemist. De resultaten zijn niet schitterend, maar iedereen laat punten liggen.”

“We dachten lang dat we met drie teams weg waren en nu staat alles op een zakdoek. Enkel Bottelare heeft nu een grote voorsprong van zes punten. Het verschil tussen ons en de tiende bedraagt ook slechts zes punten. Dit is een hele spannende competitie.”

Genoeg kwaliteit

Om in het spoor van de leider te blijven moet Nazareth snel opnieuw aanknopen met punten. Het komende drieluik met Gavere-Asper, Moortsele en de klepper tegen Bottelare zal een indicatie geven van hoever Rogge’s manschappen mogen dromen. “We hebben genoeg kwaliteit om tegen bijna iedereen het verschil te maken. Ik ben ervan overtuigd dat wij weer punten zullen pakken als we in beide rechthoeken de efficiëntie opkrikken.”

“Het is al een hele stevige tweede periode geweest en de volgende drie wedstrijden zijn minstens even zwaar. De komende weken zullen veel bepalen, maar ik denk niet dat er iets definitief beslist zal zijn. Wij willen in het zog blijven, want in de derde periode zijn wij altijd goed. Dan kan er nog veel gebeuren.”

“Gavere heeft sinds de winterstop een nieuwe coach en zal wellicht anders spelen dan toen we ginds met 3-1 verloren. Wij kunnen het ons niet permitteren om voor een tweede keer te verliezen tegen een rechtstreekse concurrent, maar ook zij willen bovenaan blijven meedraaien. Het zou een tactisch spelletje kunnen worden tussen twee ploegen die absoluut willen winnen.”

Sabbatjaar

Als Nazareth de titel pakt of de promotie afdwingt, zal het in tweede provinciale een ander gezicht op de bank zien zitten. Peter Van Speybroeck (Cercle Melle) werd al aangesteld om Rogge op te volgen. “Ik heb nood aan een sabbatjaar. Er is net een tweede kindje bijgekomen en dat is niet altijd gemakkelijk te combineren.”

“Na zestien jaar in het trainerschap zal een jaartje zonder me wel goed doen, maar ik blijf rond de club hangen. In januari volgend jaar zullen we met alle partijen samenzitten om te bekijken op welke manier ik me weer voor de club kan engageren.”

Als eerste inkomende transfer komt Björn De Waele over van tweedeprovincialer Laarne Kalken.