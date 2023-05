Matthias Rogge en Gauthier Lauwers zwaaien Nazareth-Eke uit met titel: “Iets moois neergezet”

Triatlon Twee Belgische triatleten zwaarge­wond na aanrijdin­gen in Portugal en Frankrijk: “Normale wegen worden moorde­naars”

Twee Belgische triatleten zijn de afgelopen dagen zwaargewond geraakt na een aanrijding door een wagen. Toptriatleet Erwin Vanderplancke werd in Portugal van de weg gemaaid, lag een tijdje in coma, maar is ondertussen ontwaakt. Hij heeft meerdere breuken in het aangezicht. De Waalse atleet Paul Bara werd in Frankrijk aangereden. Hij vecht al enkele dagen voor zijn leven.