Matthias Lievens met stug Merelbeke tegen doeltreffendste aanval Oostkamp: “Het bovenin spannend maken”

Op de Moerkensheide in De Pinte nemen twee subtoppers van tweede nationale het met hun eigen sterktes tegen elkaar op. Thuisploeg KFC Merelbeke zette zich vorige week na een 0-3-overwinning bij Erpe Mere helemaal bovenaan het nevenklassement van minste tegendoelpunten. Oostkamp won dan weer met 6-3 van KVK Westhoek en is de meest doeltreffende ploeg van de reeks. “Het wordt een leuke match voor de neutrale toeschouwer”, belooft Matthias Lievens.

“Oostkamp is een heel goed voetballende ploeg en ook wij proberen verzorgd voetbal op de mat te leggen. Als het veld op de Moerkensheide er zich toe leent, zou het publiek er veel plezier kunnen aan beleven. Op training haalt de verdediging het meestal van de aanval, dat spreekt alvast in ons voordeel”, lacht de verdediger.

“Er staat bovendien nog een rekening open, want in Oostkamp lieten we een paar hele goeie kansen liggen en verloren we uiteindelijk met 2-1. Laat ons die wedstrijd opnieuw spelen in onze recente vorm en ik ben ervan overtuigd dat die anders uitdraait.”

Maximum uithalen

Naast interessant voor de nevenstatistieken is Merelbeke-Oostkamp ook gewoon een duel in de subtop van het algemeen klassement. De thuisploeg telt 37 punten op de zevende plaats, bezoekers Oostkamp hebben vier punten meer en staan vierde. “Deze situatie hadden we in september niet voor mogelijk gehouden. We stonden na een moeilijke start even helemaal onderaan.”

“Als we zondag winnen, zouden we ineens zelfs heel dicht bij de tweede plaats kunnen staan en wordt het bovenin wel spannend. Er komen een paar interessante weken aan. Vorig seizoen haalden we heel onverwacht de eindronde, dit seizoen zijn we dat aan het bevestigen. Die top vijf of eindronde zijn nu geen doelen op zich, maar we willen er de komende elf wedstrijden wel gewoon het maximum uithalen.”

Transfernieuws

De centrale verdediger nam nog geen beslissing over zijn toekomst en houdt nog enkele pistes open. Merelbeke verzekerde zich ondertussen wel al van de diensten van Brecht De Vrieze. De jonge centrale verdediger van Jong Essevee speelt momenteel op huurbasis bij derdenationaler Elene-Grotenberge. Flankspeler Niels Verheyden verruilt Merelbeke aan het einde van dit seizoen voor RC Lebbeke, dat in tweede nationale B uitkomt.