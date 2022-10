Matthias Lievens (Merelbeke) wil bevestigen tegen Gullegem: “Lijn doortrekken na eerste zege”

KFC Merelbeke speelt zondag voor de tweede week op rij in West-Vlaanderen. Na de overwinning bij Jong Essevee wil Matthias Lievens bevestigen tegen FC Gullegem. Bij winst springt Merelbeke over de Wevelgemnaars.

De kop is eraf voor KFC Merelbeke. Geelblauw haalde het vorige week met 1-2 van Zulte-Waregem B en boekte daarmee de eerste zege van het seizoen, tot grote opluchting van Matthias Lievens. “Het was een frustrerende periode”, aldus de verdediger.

“We verloren wedstrijden die we vorig seizoen nog hadden gewonnen. De competitie is duidelijk sterker dan vorig jaar. Het zal dit seizoen wekelijks van de kleinste details afhangen. Een teenlengte tekort komen of een paar inspanningen meer of minder, dat zal het verschil maken.”

“Het was frustrerend dat die details niet in ons voordeel vielen. Zo kregen we al te vaak een strafschop tegen. Het doet dus goed om eens te winnen. De stress is er een beetje af, maar nu moeten we doorduwen.”

Een reeks neerzetten

Voor speeldag zeven trekt Merelbeke zondag opnieuw naar West-Vlaanderen. Bij Gullegem wil Lievens een gooi doen naar zes op zes. “In een competitie met elke week puntenverlies voor iemand anders, doe je een goede zaak als je een reeks neerzet. We speelden al tegen titelkandidaten Petegem en Lokeren en verloren van Oostkamp dat ondertussen tweede staat.”

“Dat werd een reeks zonder overwinningen. Nu moeten we dus doortrekken na die eerste zege, ook al is het tegen een ploeg die ons niet ligt. We slaagden er de voorbije jaren geen enkele keer in om van Gullegem te winnen.”

Zwart beest

“Vorig seizoen verloren we daar op tien minuten tijd de wedstrijd en op eigen veld bleven we steken op een gelijkspel. Gullegem is een ploeg met gelijkaardige kwaliteiten als wij, maar zij speelden volwassener of realistischer. Het is een beetje ons zwart beest geworden, maar hopelijk kunnen we daar komend weekend verandering in brengen.”

Een van de opdrachten is voor wat meer defensieve zekerheid zorgen. Door een gebrek aan vertrouwen en gewoon sterke tegenstanders die dat afstraffen, slaagden we er nog niet in de nul te houden. Daar moeten we ook dringend naar toe werken.”

Tweede nationale A: FC Gullegem - KFC Merelbeke: zondag 15u