Matthias Lievens (Merelbeke) klaar voor derby tegen RC Gent: “We mogen onszelf belonen”

Sinds Merelbeke een maand geleden nog met 4-0 verloor bij Zelzate heeft het de rug gerecht. Een spectaculaire remonte bij buur Wetteren werd gevolgd door een gelijkspel bij Gullegem en een knappe 0-1-overwinning bij titelkandidaat Zwevezele. “We komen er stilaan weer door”, aldus Matthias Lievens. “Vorige week was een mooie en verdiende zege. Hopelijk kunnen we op deze manier de laatste rechte lijn van de competitie in.”

“Het is echt een seizoen met ups en downs. We begonnen erg goed aan de competitie, maar dan volgde een vrij lange dip. Net voor Nieuwjaar liep het weer wat beter, tot we moeizaam uit de winterstop kwamen. Dat is het verhaal van een middenmoter. Ik vind dat we op termijn de aansluiting bij de top vijf mogen zoeken. Als we die stappen in de toekomst nog willen zetten, moeten we die dipjes zoveel mogelijk minimaliseren.”

Middenmoot

Ondanks die recente zeven op negen wordt de derby van komend weekend een belangrijke om een handvol ploegen uit de middenmoot achter Merelbeke te houden. Als elfde in de stand telt RC Gent slechts zes punten minder dan Lievens en co. Bij verlies op de Moerkensheide wordt zelfs de linkerkolom nog een uitdaging. “Het kan inderdaad nog die kant uit. We moeten er alles aan doen om de zesde à zevende plaats in het vizier te blijven houden.”

“Het is daar dat we thuishoren, misschien zelfs hoger als we een constanter niveau kunnen halen. Het bezoek van Gent wordt niet eenvoudig. Zij bewijzen al jaren hun waarde op dit niveau, maar net als Oudenaarde begonnen ze niet super aan de competitie. Het zijn allebei ploegen met kwaliteiten die na verloop van tijd toch bovendrijven.”

“Ook wij mogen met vertrouwen aan de aftrap komen”, vindt de centrale verdediger. “Als we winnen zetten we een grote stap richting verzekeren van de linkerkolom. We mogen onszelf al eens belonen voor een mooie en zwaar seizoen.”

