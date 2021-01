Matthias Leterme (KV Kortrijk): “Acht punten in januari”

Matthias Leterme is het soort algemeen manager die in zijn onderneming liever gaat voor de veiligheid dan voor het risico. Als je hem vraagt vooruit te kijken op de rest van het voetbalseizoen in dit gloednieuwe kalenderjaar, denkt hij eerst aan de redding, dan pas aan een mogelijke plaats bij de top-acht die het seizoen van KV Kortrijk met zes speeldagen in play-off 2 zou verlengen.

“We spelen deze maand zes wedstrijden. Ik hoop dat we daaruit acht punten halen,” zegt hij. “We hebben er nu 26 en ik ga ervan uit dat we met 34 veilig zullen zijn, weg van de twee mogelijke degradatieplaatsen.”

Het vorige voetbalseizoen was ongewoon. Het werd op de 29ste speeldag door de coronapandemie afgebroken en dus werden ook geen play-offs gespeeld. Dat betekende minstens drie thuiswedstrijden minder, drie keer geen VIP’s, drie keer geen kantine, etc. Ondertussen werden de spelers zonder spelen of trainen tot de laatste euro doorbetaald tot 30 juni 2020 zoals afgesproken. Het werd geapprecieerd door de betrokkenen.

4 januari start wintermercato

De resultaatrekening over dat merkwaardige seizoen 2019-2020 eindigt negatief: de club sloot af met een verlies van 1,6 miljoen euro. “De voornaamste reden is dat we in dat seizoen minder uitgaande transfers hebben gerealiseerd dan anders,“ aldus de algemeen manager.

Blijkt inderdaad dat alleen voor Kagelmacher (volgens Uruguayaanse bron 150.000 euro) en voor Chevalier (volgens Franse bron 50.000 euro) werd geïncasseerd. Een jaar eerder vertrokken Atal (volgens Transfermarkt 3 miljoen), Kaminski (2,2 miljoen) en Makarenko (1,2 miljoen) nog voor aardig wat geld.

“En ook corona deed er geen goed aan,” beseft Leterme. Het gevolg van dat alles is dat over het seizoen 2019-’20 de bedrijfsopbrengsten verminderden van 18 naar 14,8 miljoen. Het is goed te weten dat de lucratieve overgang van Terem Moffi de resultaatrekening van het nog veel dramatischer voetbaljaar 2020-’21 een gunstige injectie zal bieden.

Leterme: “Ons businessmodel is gestoeld op vier bronnen: commerciële inkomsten, de voordelen van de overheid, het tv-geld en transferinkomsten. De eerste twee staan onder druk. Elk jaar moeten we tussen vier à vijf miljoen uit transfers halen.”

Hoe het dan sportief verder moet met de wintermercato in zicht? Die start op 4 januari en het laat voorzien dat de meeste clubs op hun centen zullen passen. “Niet anders bij KV Kortrijk,” zegt de Ieperling. “Als er zich een opportuniteit voordoet, zullen we die grijpen, maar het is vooral zo dat als we een transfer realiseren het er een in functie van het volgende seizoen zal zijn.”

“Niemand moet weg”

“We hebben misschien geen ruime kern maar die is wel kwalitatief sterk. We hebben 23 spelers in onze kern, waarvan er momenteel vijf out zijn door blessures maar de meeste komen straks weer aansluiten. Misschien is het wel niet slecht voor het groepsgevoel als je kern beperkt is en vrijwel iedereen tot de selectie van achttien behoort,” argumenteert Leterme.

Hines-Ike en Lepoint lieten al ballonnetjes op dat zij in januari desgevallend andere oorden zouden opzoeken. “Iedereen mag weg als we een realistisch voorstel krijgen, maar niemand moet weg”, aldus de manager.

Het grote werk komt er wel aan. Makarenko en Jakubech zijn einde huur en de kans is onbestaande dat zij er volgend seizoen nog zullen zijn. Daarvoor is hun ambitie te groot. Golubovic, Van Der Bruggen, De Sart, Lepoint, Mboyo en Stojanovic zijn einde contract en het aantal blijvers onder hen zal miniem zijn. Een akkoord met Van Der Bruggen kwam er niet, De Sart liet weten dat hij hoe dan ook vertrekt. Dan krijgt de scouting al zeker werk om minstens drie nieuwe middenvelders van gelijkaardig niveau aan te trekken.

Ondertussen is het uitkijken of Mohamed Badamosi de spits zal zijn die het goalgettersprobleem zal oplossen. Hij zal normaliter midden januari speelklaar zijn.

“Met 26 punten kunnen we leven”, zegt Matthias Leterme. “Al hebben we een paar keer nagelaten om drie punten te pakken in plaats van één. Toch moeten we alert zijn want achter ons pakt de ene na de andere punten. Dat is een heel ander scenario dan vorig seizoen. Daarom hoop ik dat we uit de zes wedstrijden in januari minstens acht punten halen.”

Als de vier thuismatchen enig succes kennen, moet dat zeker wel lukken. Op de agenda: thuis Genk (nu zaterdag al), Sint-Truiden, Cercle en Charleroi; uit KV Oostende en Beerschot.