Matthias Lauwers stunt met Ranst tegen leider Berg en Dal (2-1): “Drie gouden en broodnodige punten”

Ranst verloor de heenmatch nog kansloos met 4-1 van Berg en Dal, dat voor dit weekend amper één nederlaag telde. “Daarom had ik dit ook niet meteen zien aankomen”, vertelt Lauwers. “Al is het daarom niet minder welkom. Het zijn bijvoorbeeld niet alleen drie gouden, maar ook broodnodige punten. Bovendien hebben we de zege allesbehalve gestolen. Berg en Dal had misschien wel het meeste balbezit, maar ze konden nauwelijks doelgevaar creëren. We stonden trouwens niet alleen goed in balverlies. We waren op de counter ook gewoon de gevaarlijkste ploeg. Al moet ik toegeven dat met de 2-1 wel een klein beetje geluk gemoeid was, maar het natuurlijk ook al eens meezitten na alle tegenslag die we tot nu toe al gekend hebben.”

Niet gespaard gebleven van pech

Lauwers hoopt de komende weken een vervolg te kunnen breien aan de stuntzege tegen Berg en Dal. “Dit is een mooie en ietwat onverwachte stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet. Het wordt zaak om de lijn van afgelopen weekend door te trekken, want we kunnen de punten heel goed gebruiken. We hadden tenslotte een stuk meer verwacht van het seizoen tot nu toe. Anderzijds zijn we ook nog niet gespaard gebleven van de nodige pech. Zonder al het blessureleed dat we de afgelopen maanden gekend hebben, zouden we bijvoorbeeld altijd rond plaats zes of zeven staan. Daarom is deze opsteker ook zo mooi meegenomen.”

Tijd voor frisse wind

Lauwers is aan zijn laatste maanden bezig als coach van Ranst. “Ik kan het trainerschap alsmaar moeilijker combineren met mijn job en dan moet je keuzes maken. Bovendien is dit toch al mijn vijfde seizoen, waardoor het misschien wel gewoon tijd is voor een frisse wind. Al zal ik achter de schermen en in een andere rol altijd wel bij de club betrokken blijven. Mijn vader is tenslotte voorzitter. De zege van afgelopen weekend is trouwens ook voor hem. Hij ligt bijvoorbeeld al een week in het ziekenhuis, maar nu is hij gelukkig aan de beterhand.”

