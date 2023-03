Matthias Lauwers stapt (sneller dan voorzien) op bij Ranst: “Had niet meer het gevoel dat ik het nog kon rechttrekken”

Lauwers gooide zondag na de 1-0-nederlaag tegen Mariekerke-Branst de handdoek in de ring. “Na een moeilijke eerste periode leken we erdoor te komen met een 18 op 30 in de tweede periode, maar door een nul op negen tegen drie rechtstreekse concurrenten dan nog staan we eigenlijk terug bij af”, vertelt Lauwers. “Bovendien had ik niet langer het gevoel dat ik de scheve situatie op korte termijn nog kon rechttrekken.”

Niet veel tijd te verliezen

Bij Ranst rekenen ze daarom vroeger dan verwacht op Van den Buijs om rood-wit naar het behoud te loodsen. “Hopelijk zorgt zijn komst voor een schokeffect zodat iedereen weer op scherp staat. Met nog amper zeven matchen te gaan hebben we tenslotte niet veel tijd meer te verliezen om het tij te keren. En stel dat het toch verkeerd afloopt, zal de club Stakke daar niet op afrekenen. Bovendien geven de komende twee maanden hem de kans om een beter beeld te krijgen van de huidige kern en eventueel in te grijpen met het oog op volgend seizoen.”

Na bijna vijf seizoenen als hoofdcoach en in totaal maar liefst 30 jaar als lid van Ranst had Lauwers op een heel ander afscheid gehoopt. “Als je ergens zo lang bent, is het uiteraard spijtig dat het op deze manier moet eindigen, maar ik doe dit voor de club. Bovendien ben ik zeker niet met slaande deuren vertrokken. Integendeel en dat is misschien wel een deel van het probleem, want soms ging het er zelfs iets te gemoedelijk aan toe. Alleen daarvoor al was er na dit seizoen sowieso een frisse en nieuwe wind nodig. Al zijn het natuurlijk nog altijd de spelers die het moeten doen. Je kan als trainer alleen maar bepaalde zaken aanreiken en vertrouwen geven. Daarom is het belangrijk om nu te focussen op het positieve, want na dit weekend hingen de kopjes serieus naar beneden.”

Geen ploeg om te zakken

Toch gaat Lauwers er nog altijd vanuit dat Ranst zich redt. “We hebben in principe geen ploeg om te zakken. Onze kern is alleen niet heel groot. Op dat vlak is onze mooie campagne in de Beker van België een beetje een vergiftigd geschenk geweest, want daardoor hebben we in de voorbereiding te weinig kunnen trainen en die smalle basis heeft ons heel wat blessures en dus punten gekost omdat we die vele afwezigen niet konden opvangen.”

