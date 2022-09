Matthias Jansen nestelt zich met Vorselaar in de middenmoot: “We hebben onze plicht gedaan”

voetbal eerste provincialeNa de 1-0-zege van vorige week tegen Herselt, kreeg Vorselaar zaterdagavond met Loenhout opnieuw een tegenstander uit de onderste regionen over de vloer. Het team van trainer Marc Antonissen boekte een ruime 4-1-zege en nestelt zich op die manier in de middenmoot van eerste provinciale.

Om zichzelf een dienst te bewijzen, en met de uitwedstrijd op het veld van titelkandidaat Berg en Dal in het achterhoofd, was een tweede zege op rij voor Vorselaar heel welkom. De ploeg uit de Riemenstraat vervulde zijn opdracht op een voortreffelijke manier. Bij de rust leidde het team van aanvoerder Vincent Van Sprengel met 2-0. De derde treffer, meteen na de rust, effende de weg naar het succes.

“We scoren op ideale momenten”, verwees Matthias Jansen naar de openingstreffer in de tweede minuut en het derde doelpunt, vijf minuten na de rust. Dat derde doelpunt was het synoniem van de zekerheid. Toen het op het uur 4-0 werd, konden de boeken helemaal toe.”

Tweede doelpunt

Matthias Jansen is in het offensieve compartiment van Vorselaar een belangrijke pion. Vanop de flanken is hij voor elke ploeg een te duchten tegenstander. “Dit was mijn tweede doelpunt. Vorig seizoen stonden na dertig wedstrijden zestien treffers achter mijn naam. Vijftien doelpunten is opnieuw mijn streefdoel. Het voorbije tweeluik was bijzonder belangrijk. Nu hebben we wat ademruimte.”

Moeilijke start

Vorselaar kende een moeilijke start. In de beker van Antwerpen had het bijzonder veel moeite om de resultaten bij mekaar te voetballen.

“Logisch dat je dan met vraagtekens de competitie instapt”, zegt de Balenaar. “Op de openingsdag verloren we vrij zwaar van Retie met 0-3. Nu zitten we in het juiste ritme. We moeten alleen realistisch zijn in onze ambities. Als we tot een goede middenmotor kunnen uitgroeien, mogen we content zijn.”

Berg en Dal

Volgend weekend staat de trip naar Berg en Dal op het programma. Ook in Vorselaarse kringen de grote titelfavoriet. “Ik denk dat daar weinig twijfels over bestaan. Spelers die daar op de bank zitten of zelfs naast de kern vallen, zijn bij de meeste ploegen in onze reeks een vaste waarde. Dat zegt genoeg. Anderzijds wordt dat een mooie uitdaging.”

Lees ook: meer voetbal in Antwerpen