Matthias Gombeer opent pisteseizoen met snelle 3000m in Nijvel

Matthias Gombeer moest door een serieuze hamstringblessure lang geduld oefenen voor hij zijn pisteseizoen kon aftrappen. Maar op de 3000m in Nijvel zaterdag was het er meteen ‘boenk’ op. De 22-jarige Tessenderlonaar liep er naar de zege in een veelbelovende tijd van 8.16.94. Op de Nacht in Heusden (2 juli) wil hij knallen op zijn lievelingsafstand, de 1500m.

In de veldlopen toonde Gombeer al dat hij qua uithouding dik in orde was. Helaas kon hij de lijn niet meteen doortrekken naar het pisteseizoen. “Tot nu toe is het seizoen nog niet heel goed verlopen”, vertelt de atleet van Av Looise. “Op trainingsstage in de paasvakantie scheurde ik mijn hamstring. Een scheur van 8 cm. Ik heb daar heel lang mee liggen ‘struggelen’. Er zat vocht in en ik ben er intussen vier keer voor naar de dokter gemoeten. Pas vorige week donderdag kreeg ik groen licht om te racen.”

Zijn opener viel mee. Hij won vlot in een persoonlijk record van 8.16.94.

“Ondanks het probleem aan de hamstring heb ik wel heel veel basistraining kunnen doen. De basis was echt wel in orde”, verklaart hij die straffe opener. “Dat is de reden waarom ik voor de 3000m opteerde. Die is heel goed gegaan. Met het resultaat ben ik heel tevreden. Zeker over de manier waarop. Ik voelde me nog heel fris toen de haas Maxime Delvoie – die overigens uitstekend werk leverde - uitstapte na 1800m. Dan was het nog drie rondjes alleen lopen. Ik voel zelfs dat er nog rek opzit.”

‘Onder de 3.45 duiken op de 1500m’

Indien zijn hamstring oké blijft en hij wat aan de snelheid kan werken, zitten er mooie dingen aan te komen op de 1500m.

“Dit is absoluut een hoopgevende prestatie. Op deze 3000m kan ik voortbouwen. Met de basis moet ik in staat zijn om binnenkort een goeie 1500m te lopen. Het is door die blessure dit seizoen een lange voorbereidingsperiode met een korte wedstrijdperiode. In juli zijn er nog mooie meetings om heel snel te lopen op de 1500m. De Nacht van de Atletiek en de Flanders Cup van Ninove zijn twee goeie kansen. Welke tijd ik wil halen? Op de 1500m heb ik absoluut als doel om onder de 3.45 te duiken. Op basis van de 3000m moet dat kunnen. Dat zou een eerste mooie stap zijn. Misschien kan ik daarna opschuiven richting 3.42 of wie weet zelfs richting 3.40”, aldus de ambitieuze atleet.

Sterke trainingsgroep

Hij traint bij Rik Didden tussen de sterkste 1500m-lopers van het land (Thomas Vanoppen, Jochem Vermeulen, Michael Somers… ). “Ik zit nog ver van het niveau van de besten in mijn trainingsgroep”, beseft hij. “Er trainen echt wel toppers in onze groep. Zeker nu Thomas Vanoppen terug is uit de V.S. ligt het niveau hoog. Ik hoop me op te trekken aan de goeie flow die er heerst. Ik hoop om stappen te zetten.”