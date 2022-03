Matthias Feys en Blankenberge gaan op bezoek bij Zedelgem: “We kunnen enkel van onszelf verliezen”

Het team van trainer Steve Swaenepoel miste de competitiestart volledig met één punt uit vier duels, maar liet sindsdien slechts één verliesbeurt optekenen en prijkt momenteel op een gedeelde vierde plaats in het klassement. Excelsior Zedelgem, de tegenstander van dienst komende zondag, kon al vier weken niet meer winnen en staat elfde in eerste provinciale. “Grof gezegd, tegen zo’n ploeg kunnen we eigenlijk enkel van onszelf verliezen”, vertelt Matthias Feys. “Het is een belangrijk duel voor ons om de aansluiting met de top niet te verliezen.”

“We zitten in een uitstekende flow en moeten die lijn zien door te trekken. Gianni (Longueville red.) is er ook weer bij en dat scheelt toch een pak qua efficiëntie voor doel”, aldus Feys. “We verloren nog maar vier keer dit seizoen en wisten ons stevig te herpakken na de mindere seizoenstart. Alles staat of valt met vertrouwen. Eens het tegenzit, raak je snel in de hoek waar de klappen vallen. We zorgden echter snel voor de kentering en kwamen bijgevolg niet in de problemen.”

Top vijf

Blankenberge won de heenmatch tegen Zedelgem met 2-1. “Makkelijk was het zeker niet, ondanks het feit dat we snel op een 2-0-voorsprong klommen. We lieten ons toen wat in slaap wiegen en dat moeten we nu te allen tijde zien te vermijden. Het zal erop aankomen hun spelletje niet mee te spelen, want dat kan voor wat nervositeit zorgen en dat kunnen we missen als kiespijn.”

“We moeten zelf op voorsprong proberen te komen en geen dommigheden uitsteken in de achterhoede. Zedelgem zal immers ongetwijfeld vanuit een stevige organisatie mikken op de counter”, stelt Feys. “Onze ambitie was voor het seizoen al de top vijf halen en dat hebben we nooit onder stoelen of banken gestoken. De titel is misschien net iets te hoog gegrepen. Ik had overigens niet verwacht dat Wielsbeke zo’n sterke reeks zou neerzetten. Voorts kan iedereen tegen iedereen winnen dit seizoen. Er resten ons nog vijf wedstrijden, waarvan vier buitenshuis. Eerlijk gezegd is dat voor ons zeker geen nadeel en absoluut geen straf.”

Eerste provinciale: Excelsior Zedelgem - SC Blankenberge: zondag 27 maart om 15 uur

