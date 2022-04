Matthias De Leenheer kroont zich tot provinciaal kampioen verspringen en hinkstap

Op zaterdag in Beveren behaalde De Leenheer een zesde plaats in het kogelstoten met 11m49 en een zevende plaats op de 100m in 12.02 (bij 1.4m tegenwind). Zondag in Evergem demonstreerde hij zijn meesterschap in de springproeven met titels in het hinkstap (13m13) en ver (6m36).

“Ik ben blij dat we opnieuw zijn kunnen beginnen en dat we weer een normaal zomerseizoen tegemoet gaan. Ik merkte wel dat het lang heeft stilgelegen allemaal. Het algemene niveau leek toch ietsje minder dan normaal. Maar ik heb wel weer van genoten”, vertelde de 31-jarige atleet van Av Lokeren.

“Omdat ik er wel zin in had heb ik besloten om meteen vier proeven te doen. Ik vond vooral het kogelstoten heel goed terwijl ik daar nochtans amper op train. Het hinkstapspringen was heel matig. Daar is nog veel werk aan wil ik dat weer helemaal op punt krijgen. Het verspringen ging alleszins weer beter dan in het indoorseizoen. Daar zie ik toch progressie en daar ben ik blij over. De 100m liepen we in volle tegenwind. Ik gebruikte het vooral als snelheidstest, maar ik vind het moeilijk om er conclusies uit te trekken. De tegenwind was zo extreem dat de tijd moeilijk in te schatten is”, analyseerde hij zijn vier proeven.

Plezier primeert

Hij zit nog een eindje van zijn topniveau van in 2019 toen hij 6m84 haalde in het verspringen en 14m45 in het hink-stap-springen. “Mijn allerbeste niveau opnieuw halen, wordt moeilijk”, beseft hij. “Het is voor mij nu vooral een kwestie van op niveau te blijven. Ik train niet meer zo hard als vroeger. Het is meer voor het plezier dat ik het nog allemaal doe. Ik kijk nu vooral uit naar het VK en BK binnenkort. Ik was heel blij om opnieuw eens een wedstrijd te kunnen doen. Ik heb me geamuseerd en ik kijk uit naar de rest van het seizoen.”

