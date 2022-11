Matthias Cottenier (FC Eendracht Kuurne A) scoorde al 19 doelpunten: “In de herfst van mijn loopbaan graag nog eens kampioen”

De scoremachine draait dus op volle toeren bij het nog ongeslagen Kuurne. Spits Matthias Cottenier scoorde zaterdag voor de tweede keer viermaal en telt reeds 19 doelpunten. “Eind vorig seizoen telde ik er 25”, aldus de ex-spits van onder meer SV Wevelgem City, WS Lauwe, Eendracht Wervik en SK Geluwe.

“Het draait goed. We vallen veel aan en als spits scoor ik vaak. Ik geniet er nog altijd van. Het doet me opleven. Volgende maand word ik 35 en zou in de herfst van mijn loopbaan nog graag eens kampioen spelen. We hebben een heel goede ploeg. Vorig seizoen speelden we de eindronde maar promoveerden jammer genoeg niet. Dit seizoen zijn we nog versterkt en is het van moeten.”

Opmerkelijk was dat bijvoorbeeld in Passendale de zeven doelpunten allemaal werden gescoord door verschillende spelers. “Vorig seizoen waren we met twee à drie die de goals maakten en zijn we nu niet meer afhankelijk van een paar spelers”, aldus de topschutter.

Ondanks de schitterende cijfers telt Kuurne evenveel punten als Langemark-Poelkapelle en één punt meer dan Gold Star Voormezele. “Twee goede tegenstanders”, geeft Cottenier aan. “Langemark-Poelkapelle is een goede jeugdige ploeg. We hadden ze onderschat en speelden er gelijk. Voormezele zal ook wel een heel te duchten tegenstander zijn.”

“Zaterdag tegen subtopper Brielen Sport waren we dubbel gemotiveerd en wilden ze niet onderschatten. Het verschil was maar één punt. De uitslag was misschien, wel overdreven. De bezoekers vielen vroeg met tien man.”

Toch trainerswissel

Vorige week was er verrassend nieuws toen trainer Davy Vangheluwe vertrok naar derdeprovincialer Noordstar Heule. “Jammer maar dat is nu éénmaal voetbal”, zegt Matthias Cottenier. “Davy lag goed in de groep. Spijtig dat hij vertrok maar er is bij ons maar één zaak die telt en dat is de titel.”

Kurt Herman is nu trainer van zowel FC Kuurne A als FC Kuurne B. “In overleg met Kurt, mezelf als aanvoerder en een paar andere oudere spelers gaven we aan dat nu een nieuwe trainer aantrekken dit niet de meest evidente oplossing zou zijn”, aldus Cottenier. “Kurt kent alle spelers en zorgt voor een goede meerwaarde.”

Zondag is er de korte verplaatsing naar het Vaubanstadion van KSCT Menen. “Er staat veel op het spel want we kunnen er periodekampioen worden”, klinkt het. “Menen kent een doorstart met een jeugdige ploeg maar onze kwaliteiten moeten we daar op het kunstgrasveld toch kunnen afmaken.”

Lees ook: meer voetbal provinciale

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.