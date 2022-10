Matthias Catry met BS Geluveld in derby op EVC Beselare: “We snakken naar een zege”

BS Geluveld telt na zes speeldagen vijf punten. “Eigenlijk hadden we wel meer punten kunnen tellen”, zegt centrale verdediger Matthias Catry. “In de zone van de waarheid zijn we niet scherp genoeg of kennen pech. We hebben niet echt een goalgetter (Maxim Deltour loopt op krukken wegens een operatie aan de kruisbanden van de knie, red.).”

“Twee weken geleden bij leider SK Nieuwkerke kregen ze één kans en was het bingo. Zondag thuis in de derby tegen SC Zonnebeke moeten we altijd op voorsprong komen. De eerste kans voor de bezoekers was meteen raak. Na de rust kwamen we met een strafschop terug tot 1-2, maar scoorde Zonnebeke direct een derde keer. Wat pijn deed. Die momenten dat we beter zijn, moeten we proberen het laken naar ons toe te trekken.”

De komende tegenstander telt nog maar twee punten. “Zij moeten absoluut winnen”, blikt Catry vooruit. “Wij moeten winnen om mee te zijn. We snakken nog eens naar een overwinning. De laatste keer gebeurde dat thuis in de derby tegen SK Geluwe (5-1, red.). Vorig seizoen een reeks lager waren er redelijk wat wedstrijden waarvan we wisten dat we de bovenhand zouden hebben. Met onze smalle kern is het in tweede wel aanpassen.”

Vijfde seizoen

Matthias Catry (33) begon bij Eendracht Wervik en trok dan een eerste keer naar BS Geluveld, waar hij twee jaar speelde. “Daarna volgde vijf jaar SK Geluwe en trok ik naar Olympic Ledegem”, zegt Catry. “Ik keerde naar hier terug en ben ondertussen bezig aan mijn vijfde seizoen. Het behoud staat voorop. Wat volgens commentaren van de tegenstanders moet lukken, want ze zeggen elke week dat we niet in de problemen gaan komen.”

Ziggy Meulenyzer mist de derby in Beselare. Hij viel zondag in en kreeg tweemaal geel. Beroepsmilitair Jason Pille is er ook niet bij. De snelle spits zal worden gemist.

Tweede provinciale A: EVC Beselare-BS Geluveld zaterdag om 19 uur

