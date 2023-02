Matthew Van Schoor start nieuw seizoen zondag in Gent-Staden: “Ik wil me laten zien in het rondewerk”

Het voorbije jaar kende Matthew Van Schoor niet veel meeval. “Het begon met corona. Ik heb lang gesukkeld met het virus en pas eind maart kon ik echt opnieuw koersen. In de Ronde van Luik kwam ik in de laatste etappe serieus ten val. Op dat moment stond ik in de top tien en had ik uitzicht op een mooi eindklassement. Niet dus. Sportief was het niet mijn beste campagne.”

“Bij Minerva zat ik nochtans goed. Ik kon een mooi programma afwerken. In het voorjaar overleed Filip Carpentier. Hij was de zaakvoerder van sponsor Minerva. Aanvankelijk werd er gezocht op welke manier de ploeg toch zou kunnen voort blijven bestaan. Pas in september werd helemaal duidelijk dat dit niet zou lukken. Uiteraard had niemand daar vat op. Het was een spijtige samenloop van omstandigheden, maar ik moest wel op zoek naar een nieuw team. Gelukkig is het dan snel gegaan. Gaspard Van Peteghem nam contact met mij op met de vraag of ik een overstap naar Charlies Chocolate-Metalced zag zitten. We raakten er snel uit.”

Nieuw elan

Matthew Van Schoor ziet bij zijn nieuwe ploeg nieuwe opportuniteiten. “Ik wil me laten zien in het rondewerk. Wedstrijden als de Ronde van Luik of de Ardense Triptiek liggen me. Toch focus ik mij niet op één periode, ik wil meteen een goed niveau halen en dat begint zondag al in Gent-Staden.”

“Mijn winter is vlekkeloos verlopen. Geen vervelende ziektes of blessures die je uit het ritme halen. Ik ben wel in ons land gebleven om te trainen. Ik zit in mijn laatste jaar Sport & Cultuurmanagement. Drie dagen in de week werk ik aan mijn eindstage. Ik heb alvast een goed gevoel bij mijn keuze voor Charlies Chocolate-Metalced. Het is niet de grootste ploeg in ons land, maar er zit heel wat talent in de twaalfkoppige kern. Mannen als Jérôme Baugnies, Maarten Verheyen, David Desmecht of Guillaume zijn potentiële winnaars. Zij kunnen me mee naar een hoger niveau stuwen.”

